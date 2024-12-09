2024中非智庫能源論壇在乍得成功舉辦

嘉賓合影。中國石油集團供圖 中評社北京12月9日電／據人民日報報導，2024中非智庫能源論壇於當地時間5日在乍得首都恩賈梅納成功舉辦。本次論壇由中國石油集團經濟技術研究院、非洲政策研究所、中國石油非洲公司、中國石油乍得公司聯合主辦，以“攜手推進中非能源合作現代化，賦能中非能源協同合作新機遇”為主題，吸引了來自中國、乍得、肯尼亞、埃塞俄比亞、尼日利亞、南非等國70多位代表參會。乍得石油與能源部副檢察長烏瑪爾、中國駐乍得大使王晰寧和非盟委員會前副主席溫姆查等出席活動。



本次論壇分為成果發布和圓桌討論兩個環節。中國石油經濟技術研究院聯合肯尼亞非洲政策研究所聯合發布《非洲主要礦產資源開發利用研究》成果。與會嘉賓圍繞非洲能源資源開發與利用、中非能源資源合作、可持續發展面臨的新形勢新機遇、合作前景與展望等重要議題進行深入探討，達成了四方面共識，即中非能源合作是推動構建中非命運共同體的應有之義，中非關鍵礦產合作是中非攜手推進現代化的強大助力，統籌能源安全與能源轉型是中非能源合作的重要使命，科技創新是推動中非能源行業可持續發展的有效途徑。與會代表認為，未來中非應共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的能源產供鏈體系，繼續加強能礦資源開發與新能源產業鏈協同發展，促進能源轉型發展，促進國際間技術交流。

