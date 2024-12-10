中評現場：2024兩岸企業家峰會年會召開

2024兩岸企業家峰會年會在福建省廈門市舉行（中評社 盧哲攝） 中評社廈門12月10日電（記者 盧哲）2024兩岸企業家峰會年會9日在福建省廈門市舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧向兩岸企業家峰會理事會發賀信，代表習近平總書記和中共中央，對年會召開表示祝賀，向峰會全體會員和與會嘉賓致以問候。此次峰會年會主題為“打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展”，包括開幕式、主題演講、峰會各產業合作推進小組專題論壇及年會總結等活動，逾700位兩岸工商界人士參會。



在當天的開幕式上，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧向兩岸企業家峰會理事會發賀信，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤宣讀賀信。王滬寧表示，多年來，兩岸企業家峰會廣泛團結兩岸企業及工商界人士，為促進兩岸關係和平發展、融合發展作出了重要貢獻。新時代新征程上，兩岸企業家峰會要繼續發揮橋梁紐帶作用，增進兩岸交流交往，推動兩岸經濟合作高質量發展，壯大中華民族經濟。



王滬寧指出，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，為兩岸交流合作、共同發展、互利共贏注入新動能、提供新機遇。我們將深入貫徹中共二十屆三中全會精神，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，支持台胞台企參與中國式現代化建設，共享祖國大陸發展進步成果，增進兩岸同胞親情福祉。



王滬寧表示，希望兩岸同胞、兩岸企業家秉持民族大義，順應時代潮流，把握兩岸關係發展正確方向，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中，共同書寫祖國統一、民族復興的華彩篇章。



在隨後的致辭環節，峰會台灣方面理事長劉兆玄、峰會大陸方面理事長郭金龍、福建省委書記周祖翼分別發言。