】 【打 印】 
2024年海上絲綢之路國際文化旅遊節啟動
http://www.CRNTT.com   2024-12-09 16:07:57


　　中評社北京12月9日電／據人民日報報導，近日，2024年海上絲綢之路國際文化旅遊節在福建省福州市啟動。

　　本屆“海絲節”以“相約有福之州　共襄文旅盛舉”為主題，是以“海上絲綢之路”為主題的大型文化旅遊活動。

　　本屆“海絲節”將推出3項主體活動以及6大類配套項目共計53場活動，涵蓋群眾性展演、文化交流、藝術展覽等多種形式，為市民和遊客呈現一場文化與旅遊融合的全新體驗。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：