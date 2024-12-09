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2024年海上絲綢之路國際文化旅遊節啟動
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2024-12-09 16:07:57
中評社北京12月9日電／據人民日報報導，近日，2024年海上絲綢之路國際文化旅遊節在福建省福州市啟動。
本屆“海絲節”以“相約有福之州 共襄文旅盛舉”為主題，是以“海上絲綢之路”為主題的大型文化旅遊活動。
本屆“海絲節”將推出3項主體活動以及6大類配套項目共計53場活動，涵蓋群眾性展演、文化交流、藝術展覽等多種形式，為市民和遊客呈現一場文化與旅遊融合的全新體驗。
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