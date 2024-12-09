韓媒披露戒嚴風波更多細節

中評社北京12月9日電／據央視軍事：當地時間9日，韓國高級公職人員調查處表示，禁止總統尹錫悅出境。



同一天，韓國調查機關稱，已對包括總統尹錫悅在內11名涉“緊急戒嚴”核心人員立案調查。



當天早些時候，韓國國防部稱，韓國軍隊統帥權仍在總統尹錫悅手中。



當地時間9日，韓國檢察廳緊急戒嚴特別調查本部表示，從上午開始，檢方對位於京畿道果川的國防部防間諜司令部等地進行了扣押搜查。檢方與展開聯合調查的軍事檢察機關一起，共同派遣了檢察官和調查官在現場對緊急戒嚴相關資料進行了扣押搜查。



因涉“緊急戒嚴”事件，此前，韓國國防部宣布多名軍方官員被停職，其中包括防間諜司令官呂寅兄、防間諜司令部下屬的防間諜第一處長鄭成宇（音）和防間諜搜查團長金大宇（音）。



連日來，韓國國會針對戒嚴事件進行了緊急質詢，此次風波的更多細節隨之曝光。



韓媒披露，3日晚，最先部署韓軍部隊的地方是韓國中央選舉管理委員會。當晚10點半左右，由10多人組成的韓軍先遣隊進入了中央選舉管理委員會，沒收了夜間值班人員的手機。



此後，韓軍多支精銳部隊開始試圖進入國會，人數超過280人，其中230人從營地乘坐直升機進入國會內部，另外50多人翻墻進入。據韓國在野黨共同民主黨議員朴善源說：“原計劃是把議員們全部趕過來，抓起來裝上車，拖到果川防間諜司令部的掩體內。”

