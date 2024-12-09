敘利亞推翻阿薩德政權　美國措手不及

中評社香港12月9日電／半島電視台報導指出，敘利亞反對派通過閃電般的攻勢控制了主要城市和大片領土，推翻了長期領導人巴沙爾·阿薩德總統的政府，並徹底改變了這個飽受戰爭蹂躪的國家的未來。



這些事件代表著敘利亞命運的重大逆轉，並重燃了多年來看似基本停滯的多方內戰。分析人士告訴半島電視台，這種情況似乎也在很大程度上出乎美國總統喬·拜登政府的預料，並引發了人們對華盛頓未來幾周和幾個月將如何行事的疑問。



華盛頓特區大西洋理事會高級研究員庫泰巴·伊德比（Qutaiba Idlbi）告訴半島電視台：“我認為正在發生的一切讓他們措手不及。我們許多分析師和敘利亞觀察家一直在猜測接下來會發生什麼。”



“（拜登政府）需要重新調整對敘利亞的態度，”伊德比補充道，他也是敘利亞難民。但他表示，在拜登明年1月將總統職位移交給當選總統唐納德·特朗普之前，拜登的權力減弱，這幾乎肯定會限制他的政策。



“我感覺當地事態發展得太快了，他們無法跟上，特別是在這個即將結束的會議期間。”



“歷史機遇”還是“風險和不確定性”？



周日，在以沙姆解放組織（HTS）為首的反對派團體進入敘利亞首都大馬士革並迫使阿薩德逃離該國幾個小時後，拜登首次對他所描述的“歷史性機遇”和“風險與不確定性”的時刻作出了回應。



拜登表示，阿薩德總統任期的結束部分是由於美國支持以色列對加沙的戰爭和其對黎巴嫩真主黨的戰鬥，以及支持敘利亞和伊拉克的組織，從而削弱了敘利亞的親密盟友伊朗。



他還指出，美國支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的戰爭，這場戰爭吸走了阿薩德親密盟友莫斯科的資源。拜登說：“這一切的結果是，有史以來第一次，無論是俄羅斯、伊朗還是真主黨都無法保衛敘利亞這個可惡的政權。”



展望未來，拜登表示，華盛頓將優先支持敘利亞的鄰國——包括約旦、黎巴嫩、伊拉克和以色列。



他說，美軍將繼續駐扎在敘利亞東北部，支持庫爾德人領導的敘利亞國防軍打擊伊斯蘭國（ISIS）。目前約有900名美軍駐扎在敘利亞東北部。



最後，拜登承諾與“所有敘利亞組織”接觸，同時發誓“保持警惕”。



他表示：“毫無疑問，推翻阿薩德的一些反政府組織本身也有可怕的恐怖主義記錄。”



然而，路透社援引一位美國高級官員的話稱，沙姆解放組織“說的是對的”。



“還有六周時間”



白宮的首次官方回應凸顯了幾個將決定美國未來對敘利亞政策走向的關鍵問題。



但卡內基國際和平基金會高級研究員、前國務院中東分析師亞倫·戴維·米勒表示，拜登在他短暫的任期內不太可能提供這些答案。



他說，“你們說的這個政府還有六周的任期。還有六周的時間，我​​只想盡力預防和防範潛在的複雜情況或災難。”



這意味著大多數重大決定可能都將由特朗普做出。



在其第一任期內，特朗普曾多次尋求從敘利亞撤軍。周六，他似乎再次重申了這一努力，並在其“真相社交”賬戶上寫道，美國“不會與敘利亞有任何瓜葛”。





拜登政府也沒有明確說明，隨著當地局勢的不斷變化，它將如何調解對敘利亞民主力量（SDF）打擊伊斯蘭國的支持。與其他反政府組織一樣，敘利亞民主力量最近幾天占領了新的領土，包括東部城市代爾祖爾和與伊拉克接壤的阿布卡邁勒邊境口岸。



五角大樓發言人帕特·萊德上周對記者說，美軍在此次進攻中“沒有與敘利亞民主力量進行聯合兵種演習”。



但分析師伊德比表示，當地局勢的不穩定可能會為敘利亞民主力量和土耳其支持的“敘利亞國民軍”（SNA）之間的緊張局勢升級提供更多機會。



他說，“當然，這些問題仍懸而未決。”



人們普遍預計拜登政府還將重新考慮將沙姆解放組織指定為“恐怖組織”，這可能會限制美國與任何剛剛成立的過渡政府的接觸。



努斯拉陣線（Jabhat al-Nusra）於2012年由伊斯蘭國成立，但一年後脫離該組織並宣誓效忠基地組織。努斯拉陣線與其他派系聯手，並於2017年脫離基地組織，更名為沙姆解放組織。



該組織的領導人阿布·穆罕默德·朱拉尼（本名艾哈邁德·沙拉）一直將自己描繪成多元化和平等的支持者，但他仍對該組織將如何對待敘利亞人口中極其多元化的群體保持警惕。



美國政府繼續懸賞1000萬美元捉拿他。



“被擱置一邊”



儘管拜登為阿薩德下台而慶祝，但伊德比表示，他仍擔心這是否是政府希望看到的結果。



至少，他說道，拜登政府在不同的思想流派之間措手不及：一派支持讓阿薩德繼續掌權以避免出現權力真空，同時勸說他遠離伊朗；另一派則支持更廣泛的政權更迭。



他指出，路透社上周報導稱，美國和阿聯酋最近討論瞭解除對阿薩德制裁的可能性，前提是阿薩德同意撤出伊朗並切斷通往真主黨的武器路線。



他補充說，拜登政府處理局勢的原則從未完全成形，自2021年上任以來，拜登政府一直降低敘利亞問題的優先地位。



伊德比稱：“過去四年來，敘利亞問題一直被擱置，現在這個問題已經不再討論了。”



這種混亂的戰略在很多方面都體現了美國在整個戰爭期間的政策，即對一些反對派團體的支持逐漸演變為對阿薩德的外交施壓運動。



當類似的民眾起義在中東蔓延時，美國前總統貝拉克·奧巴馬的政府最初採取了反對阿薩德的立場，並支持主要駐扎在該國東部和南部地區的反叛組織聯盟。



這種支持涉及一個後來解密的中央情報局項目，該項目讓美國、英國和幾個阿拉伯國家向一些反叛組織輸送資金、武器和培訓。該項目因無意中向被相關國家視為“恐怖分子”的組織輸送武器而受到批評。



奧巴馬還曾表示，阿薩德對敘利亞人使用化學武器將構成“紅線”，但在2013年敘利亞政府對古塔（Ghouta）發動化學襲擊後，他猶豫是否進行直接軍事干預。四年後，特朗普確實襲擊了敘利亞的一個空軍基地，以回應汗謝洪（Khan Sheikhoun）化學武器襲擊，這是戰爭開始以來美國首次發動此類襲擊。



美國反對阿薩德組織團體American Coalition for Syria（ACS）主席馬哈茂德·巴拉齊在接受半島電視台採訪時表示，迅速變化的局勢促使他重新考慮如何向即將上任的特朗普政府進行宣傳。



由於特朗普對德黑蘭獨特的孤立主義和強硬態度，巴拉齊計劃重點關注伊朗在敘利亞的影響力，以說服官員們對阿薩德施加壓力的必要性。



現在，他正在努力尋找最佳方式“與本屆政府一起建立一個系統，以對敘利亞採取非常謹慎和積極主動的態度”。



他說，“對我來說，這是一個機會。”