12月9日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京12月10日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧12月9日主持例行記者會並就敘利亞局勢等問題回答中外記者提問。以下是問答全文：



中阿衛視記者：敘利亞巴沙爾政權已經結束，新的政府即將成立。中方如何評論當前敘利亞局勢？是否會和新政府建立聯繫？



毛寧：中方密切關注敘利亞局勢發展，希望各相關方從敘利亞人民根本利益出發，盡快找到恢復敘利亞穩定的政治解決方案。



土耳其阿納多盧通訊社記者：阿薩德家族和復興黨在敘利亞61年的統治已結束。敘利亞內戰持續了13年，造成數萬名敘利亞民眾死亡，數百萬人流離失所。中方如何看待近期敘利亞局勢發展以及敘利亞的未來？



毛寧：敘利亞的前途和命運應當由敘利亞人民決定。我們希望各相關方本著對敘利亞人民長遠和根本利益負責的原則，盡快找到恢復穩定秩序的政治解決方案。



總台央視記者：據瞭解，李強總理今天與全球主要國際經濟組織負責人舉行了“1＋10”對話會。發言人能否介紹更多情況？



毛寧：今天上午，國務院總理李強同主要國際經濟組織負責人舉行了“1＋10”對話會，圍繞“凝聚發展共識、促進全球共同繁榮”主題進行了深入交流。多年來，中方領導人與主要國際經濟組織負責人定期舉行對話會，為加強溝通交流、共同促進世界經濟增長、完善全球經濟治理髮揮了積極作用。



當前，世界經濟增長乏力，經濟全球化和多邊主義受到挑戰，不確定性進一步上升。習近平主席在出席二十國集團領導人第十九次峰會時指出，要推動更加包容、更加普惠、更有韌性的全球發展，建設一個共同發展的公正世界。