【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
外交部：對於中韓關係 中方的立場是一貫的
http://www.CRNTT.com
2024-12-10 00:29:48
外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
中評社北京12月10日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧9日在例行記者會上表示，對於中韓關係，中方的立場是一貫的。
有記者就韓國總統尹錫悅實施緊急戒嚴以及對中韓關係影響等問題提問。
毛寧說，“你提到韓國發生的事情是韓國的內政，我不作評論。”對於中韓關係，中方的立場是一貫的。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
外交部：中方將堅定維護國家主權和領土完整
(2024-12-10 00:27:55)
12月9日外交部例行記者會全文
(2024-12-10 00:25:43)
外交部領事司司長龍舟會見洪都拉斯副外長
(2024-12-07 12:03:29)
外交部：堅持一中原則在任何地方都光明正大
(2024-12-07 00:46:56)
外交部：敦促美方停止插手台灣事務
(2024-12-07 00:44:42)
外交部：中國必然統一的歷史大勢不可阻擋
(2024-12-07 00:41:14)
外交部答中評：“倚美謀獨”必撞南墻
(2024-12-07 00:10:56)
12月6日外交部例行記者會全文
(2024-12-07 00:08:32)
外交部：真誠希望各國人民一起分享春節快樂
(2024-12-06 00:32:50)
外交部駁斥BBC涉疆報導：典型的雙標偏見
(2024-12-06 00:30:36)