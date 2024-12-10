外交部：對於中韓關係　中方的立場是一貫的

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月10日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧9日在例行記者會上表示，對於中韓關係，中方的立場是一貫的。



有記者就韓國總統尹錫悅實施緊急戒嚴以及對中韓關係影響等問題提問。



毛寧說，“你提到韓國發生的事情是韓國的內政，我不作評論。”對於中韓關係，中方的立場是一貫的。

