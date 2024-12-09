韓特種部隊隊長揭露戒嚴軍行動細節

中評社香港12月9日電／韓聯社報導，韓國總統尹錫悅3日宣佈戒嚴時被部署到國會的陸軍特戰司令部麾下707特殊任務團（下稱“707特種部隊”）團長金炫兌（音，上校）9日召開記者會，揭露戒嚴當時戒嚴軍的行動細節，主張707特種部隊的官兵們都是被前防長金龍顯利用的受害者。



特種部隊身份資訊屬於國家機密，他們的真實姓名、長相和身份通常都需要被嚴格保密。但當天金炫兌沒有戴口罩和墨鏡，並佩戴名牌出現在鏡頭前。



據金炫兌介紹，當時他接到封鎖國會議事堂和國會議員會館兩幢建築的指示。進入議事堂後為了從裡面堵門，他指示隊員們破窗。他每隔1～2分鐘就會接到（特戰司令部司令郭種根）的電話，（郭種根）在電話裡說“國會議員（議事堂內）不能超過150人，是否能拖人出來”。



金炫兌說，我記得在4日凌晨0時至0時30分之間聽到有關國會議員人數的言論。司令好像擔心（解除緊急戒嚴令的決議案）會通過，所以問我“議員人數正在增加，不能超過150人，是否能進入”，我回答“很難進入”。金炫兌透露，司令提及有關150人的指示，估計金龍顯下達了相關指示。金炫兌指出，一開始就不曾出現“朝鮮”這個關鍵詞，就是要求儘快封鎖國會。



就配備實彈的提問，金炫兌表示，實彈由搭乘一架直升機的8人統一保管，每個人的實彈數量分別為10發5.56毫米和10發9毫米。木箱裡還放有空包彈和訓練手榴彈。



金炫兌表示，707特種部隊的官兵們都是受害者，被金龍顯所利用。而自己是一個無能、不負責的指揮官，將大家逼上絕境。如果說官兵們有罪，那便是聽從了無能指揮官的指示。他還說，作為民主主義法治國家的軍人，我將承擔所有責任，並進行自我問責，離開心愛的部隊。