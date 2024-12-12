參加第十六屆中評青年論壇的十位青年學者合影（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港12月12日電（中評社報導組）12月6日上午，由中國評論通訊社、中評智庫基金會與華南農業大學粵港澳台青年研究中心共同主辦的第十六屆中評智庫青年論壇在廣東廣州舉辦，論壇主題為“兩岸青年交融的灣區角色”。來自大陸、香港的十位兩岸關係青年學者經過深度討論、意見交換、共同起草與逐條修改，達成了《兩岸青年交融的灣區角色——甲辰冬廣州共識》。



共識全文如下：



華南農業大學粵港澳台青年研究中心、中評智庫基金會12月6日在廣州舉辦第十六屆中評智庫青年論壇，主題為“兩岸青年交融的灣區角色”。



經過深入討論，論壇達成以下五點共識：



（一）青年是兩岸關係和平發展、融合發展的未來，台海形勢越複雜嚴峻，越需要兩岸青年交流交往。



（二）兩岸青年要敢於擔當交流的先鋒，兩岸各界應積極為青年交流創造條件、排除障礙。



（三）從交流到交融是兩岸青年心靈契合的必由之路，兩岸青年交流應從“求同存異”逐步走向“聚同化異”，共同建構更深層次的價值認同。



（四）粵港澳大灣區具有經濟、區位、制度、政策、科教等獨特優勢，擁有兩岸融合發展的豐富經驗和深厚基礎，是兩岸和港澳青年交流交往交融的重要平台。



（五）以港澳青年融入粵港澳大灣區的實踐經驗為借鑒，進一步發揮大灣區新質生產力、文化軟實力的作用，支持鼓勵更多台灣青年到大灣區發展扎根，將大灣區打造為兩岸和港澳青年的共同家園。

