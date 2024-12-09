俄媒：敘利亞反對派武裝未進攻俄在敘軍事基地

中評社北京12月9日電／據新華社：俄羅斯塔斯社9日援引敘利亞消息人士報導，敘利亞反對派武裝已控制敘西北部拉塔基亞省，但沒有進攻俄羅斯在該省的軍事基地。



報導說，敘反對派武裝從8日起進入拉塔基亞省和塔爾圖斯省。敘消息人士表示，反對派武裝沒有、也不打算進攻俄在上述省份的軍事基地。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫9日在回答媒體有關俄在敘軍事基地的提問時表示，現在談論有關維持俄方在敘軍事基地的問題還為時過早。“無論如何，這都是應該與敘利亞未來掌握政權者討論的問題，我們目前看到的是一個轉型時期，局勢極度不穩定，因此還需要時間。”佩斯科夫說。



塔斯社8日援引克里姆林宮消息人士的話報導，敘總統巴沙爾·阿薩德及家人已抵達俄首都莫斯科，俄方為其提供庇護。俄方正與敘反對派代表保持聯繫，後者承諾將保障俄在敘軍事基地和外交機構安全。



俄羅斯外交部8日早些時候發表聲明說，阿薩德決定辭去總統職務並離開敘利亞。同時，俄在敘軍事基地處於高度戒備狀態。



俄軍2015年9月應敘利亞政府請求，入駐敘利亞赫邁米姆空軍基地，幫助敘政府軍打擊敘境內極端分子。2017年12月，俄總統普京宣佈從敘利亞撤軍，但部分俄軍繼續駐留位於敘利亞拉塔基亞省的赫邁米姆空軍基地和位於塔爾圖斯省的塔爾圖斯海軍基地。