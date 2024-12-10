快評：辦好雙城論壇　堅定推進交流合作

中評社快評／上海－台北雙城論壇即將於本月17日登場，綠營昨天肆意攻擊，指台北市長蔣萬安應信守“承諾”“停辦”，“勿讓雙城論壇成為中國矮化台灣的工具”云云。台北市政府發言人殷瑋強硬回擊，指責民進黨當局在兩岸事務上無能，讓所有對話平台都斷光光。



賴清德上台半年多來，“台獨”立場、跟大陸對抗的態度沒有任何改變；民進黨當局刻意繼續關閉、阻塞兩岸溝通管道，對在野黨、對民間推動兩岸交流、合作極盡抹紅、打擊之能事，兩岸關係繼續惡化，台海局勢依然兵凶戰危。



上海－台北雙城論壇，和南投－杭州“兩湖論壇”是目前兩岸僅存兩個具官方性質的交流管道。聯合報9日在“星期評論”指出，雙城論壇17日將登場，即使上海方面低調再低調，綠營依然拚命見縫插針；綠營對兩岸民間交流是有心甚至惡意，民眾心中自有定見。



雙城論壇舉辦之前，本來輪到台方主辦的2024“兩岸企業家峰會”年會，9日在廈門登場，國台辦主任宋濤當日午間會見峰會台灣方面理事長劉兆玄一行。宋濤強調，“兩岸都是一家人”，走親走近是歷史的大勢也是潮流，團圓合作融合必會戰勝分裂。



本月3日，宋濤會見美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長兼首席執行官艾略特一行時指出，當前台海局勢複雜嚴峻，根源在於民進黨當局頑固堅持“台獨”立場。“希望美方恪守一個中國原則，充分認清民進黨當局的‘台獨’本性和危害，明確反對‘台獨’，支持兩岸交流合作，為維護台海和平穩定發揮建設性作用”。



兩岸關係愈緊張、愈需要交流合作。上海－台北雙城論壇2010年首次舉辦，至今已經連續舉辦14屆，年年舉辦未中斷。雙城論壇是兩岸關係一項重要觀察指標。辦好雙城論壇，是對綠營抹紅、扣帽、阻撓最好的回擊，再難也要辦下去。