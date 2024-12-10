劉兆玄：兩岸產業應突破瓶頸開展更大格局融合

峰會台灣方面理事長劉兆玄（中評社 盧哲攝） 中評社廈門12月10日電（記者 盧哲）2024兩岸企業家峰會年會9日在福建省廈門市舉行。峰會台灣方面理事長劉兆玄在開幕式致辭中表示，兩岸產業面對新的情勢，應採取新的思維，突破現有瓶頸、克服環境限制，開展更大格局、更高層次、更寬領域的融合合作發展。



此次峰會年會主題為“打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展”，包括開幕式、主題演講、峰會各產業合作推進小組專題論壇及年會總結等活動。700多位兩岸工商界人士參會。



在9日上午舉行的年會開幕式上，劉兆玄致辭說，今年年會的主題是“打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展”，這也是峰會近年來推動兩岸產業合作的策略方向。一年來，峰會各產業小組依循這個方向，齊心協力、推動工作，在包括新能源汽車產業鏈合作方面、生技醫藥產業交流合作方面、在節能環保產業合作方面取得了很多具體的進展，各產業小組努力推動工作，達成很多具體成果。



劉兆玄提到，全球政經環境迅速惡化，影響兩岸經貿正常往來。他說，近年來由於氣候變遷加劇，新冠疫情肆虐，對地球環境的維護和人類的生存發展，造成了前所未見的巨大衝擊，再加上人工智能、數字網絡和生物醫療等科技日新月異的發展，徹底地改變了人類的生活型態和經濟發展模式。尤其令人擔憂的是，由於領導世界的若干大國缺乏關懷全球人類福祉的開闊心胸和責任擔當，甚且肆意採取諸如關稅壁壘、科技管制、經濟制裁和金融干預等片面的手段，圖謀自利或報復反制，使原本以規則為導向的世界多邊自由貿易體系迅速崩壞，全球經貿發展恐將長期陷入低成長、高震盪的混亂危局。



劉兆玄表示，面對國際地緣政治劇烈震盪和全球經濟勢力起伏消長的重大變局，兩岸的經貿交流自然也會受到波及。台灣對大陸(含香港) 的出口，過去十年來呈現穩定的成長，2020年占台灣總出口比重曾達到43.9%的高峰，近年來則逐年減少，2024年1至10月期間已降為31.5%；同一期間台灣自大陸進口占台灣總進口的比重，也由2020年的22.6%高峰降到2024年1至10月的20.3%。台商對大陸投資，2015年曾達到109億美元的高峰，之後逐年遞減，2019年降為41億美元，2023年更下滑至30億美元，2024年1至10月也僅有34億美元，衰退趨勢甚為明顯。劉兆玄說：“兩岸貿易和投資比重同步大幅下跌的現象，反映了近年來國際供應鏈快速轉移、兩岸產業重新分工，以及台商布局策略有所轉變等諸多因素疊加造成的負面影響，值得我們高度警惕。”