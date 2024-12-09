敘反對派武裝：希望與國際社會建立合作關係

中評社北京12月9日電／敘利亞問題阿斯塔納會談敘反對派武裝代表團團長艾哈邁德·托馬9日對俄媒表示，敘反對派致力於根據聯合國安理會第2254號決議建立獨立的民主國家，希望與包括俄羅斯在內的各方建立基於相互尊重的合作關係。



新華社援引俄羅斯衞星通訊社報導，托馬在接受衞星社採訪時表示，未來一段時間敘反對派將致力於維護國家機構運轉、保障安全和改善民生。“我們希望根據聯合國安理會第2254號決議，建立一個文明、獨立、民主的國家。”托馬說，敘反對派“希望實現穩定，無意懲罰任何人”。



托馬表示，俄羅斯對近期爆發的戰事採取積極態度並未介入衝突。敘反對派希望與“包括俄羅斯在內的所有方面”建立正常關係。“如果合作關係建立在相互尊重原則之上，與俄合作並無任何障礙。”他說。



2011年敘利亞內戰爆發。2015年12月，聯合國安理會通過第2254號決議，確定政治解決敘問題的主要原則、時間框架和路線圖。



自11月27日起，敘政府軍與反對派武裝及極端組織持續在敘西北部等地區發生大規模交火。本月8日，敘反對派武裝宣稱進入首都大馬士革。俄羅斯外交部8日發表聲明說，經與敘利亞境內武裝衝突各方談判並指示和平移交權力後，巴沙爾·阿薩德決定辭去敘總統職務並離開敘利亞。



敘利亞問題阿斯塔納會談由俄羅斯、土耳其、伊朗于2017年發起，主要目的是推動敘利亞境內政府軍與反對派武裝實現停火併合作打擊境內恐怖組織，就敘利亞國內重大政治問題達成共識等。