中評青年論壇：青年交融與灣區角色

十六屆中評智庫青年論壇與會青年學者合影（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州12月12日電（中評社報導組）12月6日，由中國評論通訊社、中評智庫基金會聯合華南農業大學粵港澳台青年研究中心共同主辦的第十六屆中評智庫青年論壇在廣東廣州舉辦，論壇主題為“兩岸青年交融的灣區角色”。來自廣東、香港的十名青年學者圍繞大灣區在兩岸青年交融過程中扮演的角色與當前兩岸青年交流交往、交融交心現狀，對粵港澳青年交融對深化兩岸青年交融的經驗與啟示、港澳台青年在廣東的融入現狀、鑄牢粵港澳台青年中華民族共同體意識的路徑等議題展開深入探討。



參加此次論壇的青年學者有：深圳大學馬克思主義學院副教授、台灣法律研究所副所長黃繼朝，廣東省社會科學院副教授、粵港澳台青年研究中心成員程華，華南農業大學馬克思主義學院講師、粵港澳台青年研究中心成員謝韓，廣州大學台灣研究院博士後李凌風；中評智庫基金會副秘書長、中評社助理總編輯郭至君，中評智庫基金會副秘書長、中評社助理總編輯林艶，中評智庫大數據中心主任、中評社編委曹潤來，中評智庫基金會研究部副主任、副研究員陳倩羚；論壇由華南農業大學馬克思主義學院教授、粵港澳台青年研究中心主任李仕燕和中評智庫基金會副秘書長、中評社編委束沐共同主持。

