內塔尼亞胡腐敗案　周二終於開庭

中評社香港12月9日電／以色列總理本雅明·內塔尼亞胡在以色列法庭面臨多項腐敗指控，他將於周二首次出庭作證。



他面臨2019年提起的三起獨立腐敗案件：案件1000、案件2000和案件4000，其中包括賄賂、欺詐和違反信托的指控。



半島電視台報導，內塔尼亞胡否認自己有任何不當行為，並聲稱自己是競爭對手和媒體精心策劃的政治“迫害”的受害者，目的是將他免職。



分析人士和觀察人士認為，為了避免審判和可能的定罪，內塔尼亞胡一直在延長和擴大以色列對被圍困的加沙地帶的攻擊。



該審判於2020年5月開始，後被多次推遲，目前定於12月10日舉行。



內塔尼亞胡的法律團隊已試圖請求推遲審判。



11月13日，以色列最高法院駁回了將他的證詞聽證會推遲10周的請求，稱他已經有5個月的時間準備。



他的團隊聲稱，由於管理以色列戰爭的時間壓力，總理無法做好準備。



法院表示：“我們並不認為情況發生了重大變化，從而有必要更改我們在（原始）決定中確定的日期。”



以下是他被指控的具體內容：



案件1000

此案也被稱為“禮物事件”，指控以色列總理犯有欺詐和背信棄義罪。



據稱，內塔尼亞胡和他的妻子薩拉收受了兩位富商的奢華禮物，以換取政治利益。



這兩名商人分別是以色列籍好萊塢電影制片人阿諾恩·米爾坎和澳大利亞億萬富翁詹姆斯·帕克。據稱，禮物包括香檳和雪茄。



米爾坎作證稱，他於2020年6月向內塔尼亞胡提供了禮物。



內塔尼亞胡被指控在與美國政府官員交談後幫助米爾坎獲得美國簽證，從而促進米爾坎的利益。



他還被指控推進一項免稅法，該法可能會讓包括米爾坎在內的海外以色列人受益。



欺詐和背信棄義可導致最高三年的監禁，而賄賂指控可導致最高十年的監禁和/或罰款。



時任司法部長阿維查伊·曼德爾布利特表示，這些禮物不斷被贈送，“以至於它們成為了一種‘供應渠道’”。



根據曼德爾布利特在起訴後發表的聲明，這些物品價值約70萬謝克爾（186000美元），是“因其公共角色和以色列總理身份”贈送給內塔尼亞胡的。



案件2000

報導稱，內塔尼亞胡與以色列日報《新消息報》控股股東、商人阿爾農·莫澤斯（Arnon Mozes）達成協議，以有利的報導換取立法減緩競爭對手《以色列今日報》的增長。



該案還指控他犯有欺詐和違反信托罪。



曼德爾布利特在起訴書摘要中表示，儘管兩人之間“存在著激烈的競爭”，但他們在2008年至2014年間舉行了三次會議。



曼德爾布利說道，在這些會晤中，內塔尼亞胡和穆罕默德“就促進雙方共同利益進行了討論：加強內塔尼亞胡在《新消息報》媒體集團的報導；以及對《以色列今日報》實施限制”。



根據起訴書摘要，政府還在考慮一項限制《以色列今日報》發行量的法案。



案件4000

該案指控內塔尼亞胡向以色列貝澤克電信公司（Bezeq）提供監管優惠，以換取該公司前任董事長控制的新聞網站對他和他的妻子進行正面報導。



據稱，當時擔任通信部長的內塔尼亞胡向貝澤克公司的所有者紹爾·埃洛維奇（Shaul Elovitch）提供了監管好處，而貝澤克還控制著新聞網站“瓦拉”（Walla）。



據報導，這些好處包括合併和財務收益。



作為交換，埃洛維奇對內塔尼亞胡和他的妻子進行了正面報導。



起訴書摘要稱，內塔尼亞胡“多次處理與埃洛維奇先生有關的監管事宜，並採取具體行動，為埃洛維奇先生帶來巨額商業利益”。



除了欺詐和背信棄義之外，內塔尼亞胡還因這起案件被指控受賄。