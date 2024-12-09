“特朗普關稅”一來　日本人可能加不了薪了

中評社香港12月9日電／日經新聞網報導，特朗普將出任下一任美國總統。對於與美國關係密切的日本經濟來說，根據特朗普推出的政策，存在經濟面臨不確定性的風險。日本對美貿易順差比特朗普在上次選舉中獲勝的2016年增加了1.9萬億日元，也存在貿易摩擦重現的隱憂。對於持續加薪非常重要的日本經濟構成考驗。



美國是日本最大的出口夥伴國。日本財務省的貿易統計，2023年日本與美國之間出口20.3萬億日元，進口11.5萬億日元。對美出口時隔3年超過了對華出口。



出口額比2016年增長了4成。以貿易統計為準，出口減去進口的收支為順差8.7萬億日元。與特朗普上次贏得總統選舉的2016年相比，日本對美國的貿易順差增加了1.9萬億日元。



日本的對美出口產品中汽車居多。2023年日本向美國出口5.8萬億日元汽車。與2016年相比，雖然在數量上有所減少，但金額上增加3成。此外，日本還向美國大量出口引擎等動力設備、汽車零部件等。



在匯率方面，2016年平均為1美元兌108日元，2023年為約140日元，7年間日元兌美元貶值約3成。



特朗普在競選時表示將對進口商品徵收10%～20%的統一關稅。如果關稅被加到銷售價格上，日本產品在美國市場的價格競爭力將下降。



伊藤忠總研的武田淳指出，“在美國國內生產的話成本會更低。企業被要求向美國投資的傾向會更強”。



日本也是目前世界上最大的對美投資國。日本財務省和日本銀行（央行）的數據顯示，截至2023年底，日本對美國的直接投資餘額的資產達到104.7萬億日元。2016年為53.0萬億日元。7年時間增加了一倍。



從構成來看，製造業佔30%，非製造業佔70%。批發、零售業和金融、保險業佔比較高。



日本對美國直接投資帶來的盈利額在2023年達到7.2萬億日元，增至2016年的2倍。包括證券投資等在內的第一次所得盈利額為20.6萬億日元，按扣除支出額後的收支計算，盈餘10.9萬億日元。投資所得與貿易收支的順差相當。



特朗普提出永久延長將於2025年底到期的個人所得減稅等政策，並部分下調法人稅等。如果從短期來看美國經濟出現起色，隨著分享美國經濟增長的蛋糕，積極推進對美投資的日本企業有望獲得利潤回流。



另一方面，加上關稅上調，美國通貨膨脹再次加劇的風險也很大。如果財政赤字擴大，利率上升，經濟活動有可能面臨強大的下行壓力。



特朗普還呼籲對中國商品徵收60%的關稅。對於美國當地企業來說，供應鏈將不可避免地出現混亂。瑞穗研究與技術公司的酒井才介指出，“在美國的日本企業的海外採購率高達50%，其構造容易受到關稅上調帶來的負面影響”。



巴克萊證券的馬場直彥指出，“預計特朗普的關稅政策將分別對中國、美國的實際GDP造成2.0%和1.4%的打擊。這將導致對日本產品和服務的需求減退，日本的實際GDP也有可能面臨0.3%左右的下行壓力”。