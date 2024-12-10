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韓國檢方申請針對前國防部長官的逮捕令
http://www.CRNTT.com   2024-12-10 10:22:02


　　中評社北京12月10日電／據新華社報導，韓國檢察廳緊急戒嚴特別調查本部9日表示，以涉嫌執行內亂相關重要任務及濫用職權為由，申請針對前國防部長官金龍顯的逮捕令。

　　韓國檢察廳緊急戒嚴特別調查本部指出，金龍顯涉嫌與總統尹錫悅共謀挑起內亂、意圖破壞憲政。

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