新型鋰電池助無人機不懼溫差長距續航

搭載高比能寬溫域鋰離子電池的新型工業級復合翼無人機正在試飛。（圖源：科技日報） 中評社北京12月10日電／據科技日報報導，12月5日，記者從中國科學院大連化學物理研究所獲悉，該所陳忠偉院士團隊研發的高比能寬溫域鋰離子電池，成功適配中國科學院沈陽自動化研究所設計的新型工業級復合翼無人機，並在遼寧省大連市長海縣空域順利完成試飛。此次試飛展示了中國科學院大連化學物理研究所在無人機動力電源領域的重要技術突破，為低空經濟發展注入強勁動力。



無人機搭載的高比能鋰電池能量密度高達每公斤400瓦時，將無人機的續航時間提升20%至40%。電池模組能量密度達340瓦時每公斤，可在零下40攝氏度至零上60攝氏度的寬溫域環境中穩定工作。試飛過程中，無人機順利完成起飛、爬升、高速巡航、降落等測試環節，高質量完成了3小時飛行試驗，全面驗證了高比能鋰電池的高效能量儲備能力與運行穩定性。



為實現如此高的能量密度並滿足嚴苛的寬溫域要求，研發團隊在多項核心技術上取得突破。他們通過創新高鎳三元正極材料設計與負極矽碳復合優化，大幅提升了電池比容量；同時優化了正負極容量匹配，實現更高的能量存儲效率；將特殊配方的超低溫電解液引入低冰點溶劑和功能化添加劑，顯著降低凍結點，確保零下40攝氏度環境下離子傳導性能和充放電效率；研發兼具耐高溫與抗低溫性能的新型復合隔膜，不僅提升了寬溫域穩定性，還全面保障了電池的安全性。此外，這款電池結構設計採用了先進的多層復合策略，進一步優化熱管理和封裝工藝，大大提升了電池的能量密度、循環壽命與溫度適應性。



高比能寬溫域鋰電池的成功應用，為無人機在寒區作業、應急救援、巡邏監測等應用場景提供了可靠的動力支持。這不僅提升了無人機的作業性能和效率，也為低空經濟發展注入強勁動力。與此同時，該技術還為電動航空、高端裝備製造等領域開辟了廣闊的應用空間，助力我國經濟轉型升級。