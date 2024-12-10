文旅部集中示範推廣數字化創新成果

中評社北京12月10日電／據科技日報報導，9日，記者從文化和旅遊部瞭解到，近日，文化和旅遊部公布了2024年文化和旅遊數字化創新示範“十佳案例”和“優秀案例”，集中示範推廣文化和旅遊領域數字化創新的最新成果。



2024年文化和旅遊數字化創新示範案例征集工作於今年7月啟動，183個基於人工智能、虛擬現實等技術在文化和旅遊領域創新應用的案例參與評選。本次公布的示範案例聚焦文化數字化、數據要素賦能文化和旅遊行業發展等共性問題，涉及創新文化表達方式、提升公共文化服務數字化水平、促進文化機構數字化轉型升級、發展數字化文化消費新場景、構建文化數字化治理體系、培育文化創意新產品、挖掘文化數據價值、提升旅遊服務水平和治理能力等重點領域，展現了信息化條件下文化和旅遊行業發展新亮點。



在賦能文化藝術創新表達方式方面，話劇《蘇堤春曉》開辟“第二現場”，創新實現全國六地與北京首演現場“同時共在、千里共賞”，讓舞台藝術通過信息化手段傳播普及；貴州長征文化數字藝術館創新打造全域行浸式數字演藝《紅飄帶·偉大征程》，再現紅軍長征歷程，讓紅色文化更加生動、鮮活地呈現在觀眾面前。



在促進公共文化和旅遊服務水平提升方面，浙江美術館“藏品雲”以“典藏大腦”“數字駕駛艙”等構建起跨省美術藏品數字資源共享平台，助力美術典藏資源智聯共享惠民；國家自然博物館應用人工智能、增強現實技術打造數字人，提供沉浸式導覽服務，提升游覽趣味性、便利性。



在助力文化遺產傳承保護方面，景德鎮古陶瓷基因庫與數字化平台采集2200套、12583件明代官窑標本，形成約30萬條基因數據，為文物保護與研究、文創產品的開發等提供數據支撐；“數說犀尊”智慧展廳以數據代替實物，從出土經歷、功能特點、鑄造和裝飾工藝、造型美學等方面對國寶進行全方位解讀，將古老的犀尊文物以全新方式進行呈現。