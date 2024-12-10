中國方案探索月球基地建設

中評社北京12月10日電／據科技日報報導，“月球上有沒有可能建一個氦－3提煉工廠？”“能不能利用月球隕石坑建一個月球版FAST？”……在12月7日至8日舉行的香山科學會議第759次學術討論會上，包括16位院士在內的百餘名科技界專家圍繞月球基地建設開展“頭腦風暴”，進行熱烈討論。



當前，航天大國和國際組織紛紛發布了雄心勃勃的月球基地建設任務規劃或遠景目標。中國將如何建設月球基地，備受矚目。



此次由北京理工大學承辦的香山科學會議，以“面向太空基地建設的月基全域太空環境平台”為主題，深入探討月基環境探測、月基原位建造、月基全域運輸、月基能源利用四大中心議題。與會專家學者認為，我國亟需構建高起點的月基平台科技創新體系，加快探索月球基地建設的中國方案。



加快“換道超車”



月球基地什麼樣？這個充滿未知的問題，激發人們無限想象。



中國工程院院士、北京理工大學黨委書記張軍提出了開展“三站一體”月球科考工程（Moon Exploration Engineering and Technology，簡稱“MEET”）的設想。張軍提出，月球科考工程設想涵蓋三大月基平台建設：區域移動科考站，旨在打造多場域新質感知的重大科學設施；廣域月基環境站，旨在建成覆蓋月基全域的多維環境監測預報體系；月外空間監視站，旨在實現月基空間全時的目標監視預警能力。



MEET的背後，是關於構建月基平台科技創新體系的思考。張軍認為，月球具有極大探測價值，是稀有資源富集地、起源探索新領地、深空探索前沿陣地、未來科技競爭博弈新高地。相比美國，中國探月工程和載人登月工程起步較晚，尚有一定差距。他建議，加快構建月基全域“知—源—運—建”平台體系。“知”即月基環境探測，“源”即月基能源利用，“運”即月基全域運輸，“建”即月基原位建造。“我們要不斷突破認知新極限，開拓深空新疆界，實現月球開發利用的‘換道超車’。”張軍說。

