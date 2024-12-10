宏觀調控有力有效——2024中國經濟觀察

中評社北京12月10日電／據人民日報報導，“多虧有500萬元信用貸款，我們能夠盡快新建廠房和生產線。”搶抓市場機遇，湖南汝城縣陽光戶外用品有限公司負責人何雄文信心十足；



“今年我給新房置辦了智能冰箱、洗烘套裝和新風空調，政府補貼叠加門店優惠，省了將近1萬元。”江蘇南京市民李先生實實在在感受到“兩新”政策的利好；



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習近平總書記強調，“健全宏觀經濟治理體系和推動高質量發展體制機制”。黨的二十屆三中全會《決定》提出，“統籌推進財稅、金融等重點領域改革，增強宏觀政策取向一致性。”



深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神和黨中央決策部署，圍繞加大財政貨幣政策逆周期調節力度，近期一攬子財政貨幣政策密集出台，力道足、靶向准，極大地提振了市場信心。存量政策叠加增量政策，政策效能持續釋放，穩預期、強信心、增幹勁，經濟向上向好的積極因素累積增多，為順利實現全年經濟社會發展主要目標任務提供有力支撐。



12月9日召開的中共中央政治局會議強調，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，打好政策“組合拳”，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。



政策持續發力，鞏固和增強經濟回升向好勢頭



今年以來，財政政策適度加力、提質增效，貨幣政策加大調控強度，存量政策銜接增量政策接續發力，非經濟性政策和經濟政策同向發力、形成合力，守好實體經濟根基，為鞏固和增強經濟回升向好勢頭提供有力支撐。

