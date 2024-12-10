從中央政治局會議看2025年經濟工作動向

中評社北京12月10日電／據新華社報導，12月9日，中共中央政治局召開會議，分析研究2025年經濟工作。



會議總結分析今年經濟工作，全面客觀研判當前經濟發展形勢，對明年經濟工作作出一系列部署，必將進一步堅定各方發展信心，積極主動應對困難挑戰，鞏固增強經濟回升向好態勢，為實現“十五五”良好開局打牢基礎。



今年經濟社會發展主要目標任務將順利完成



2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。



今年以來，面對更加錯綜複雜的國際國內環境，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，沉著應變、綜合施策，經濟運行總體平穩、穩中有進。會議認為，我國經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強。新質生產力穩步發展，改革開放持續深化，重點領域風險化解有序有效，民生保障扎實有力，全年經濟社會發展主要目標任務將順利完成。



“複雜嚴峻的形勢下，今年的經濟社會發展成績來之不易，充分印證了黨中央對形勢判斷和決策部署的正確性、預見性。”中國宏觀經濟研究院經濟研究所副所長郭麗岩表示，會議對今年經濟形勢作出的系列重要判斷，有助於進一步堅定發展信心，更好穩定發展預期。



當前，我國發展面臨許多不確定性和挑戰。做好明年經濟工作，必須堅定必勝信心。



“進一步全面深化改革”“擴大高水平對外開放”“實施更加積極有為的宏觀政策”“擴大國內需求”“穩住樓市股市”……針對明年經濟工作，中央政治局會議作出一系列重要部署。



“會議作出的系列工作部署堅持穩中求進工作總基調，方向明晰、務實有力，更好統籌發展和安全，兼顧當前和長遠，釋放了堅定不移推動高質量發展的強烈信號。”郭麗岩說，要切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感，加快推動一攬子增量政策落地見效，不斷鞏固經濟回升向好態勢，高質量完成“十四五”規劃目標任務。

