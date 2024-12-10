財務公司築牢非銀金融服務根基

中評社北京12月10日電／據新華社報導，在非銀行金融機構中，財務公司有著企業集團“內部銀行”之稱。數據顯示，截至今年三季度末，全國存續的財務公司為238家，總資產約8.6萬億元。



今年年初，國家金融監督管理總局發布了《關於促進企業集團財務公司規範健康發展提升監管質效的指導意見》，強調要強化重點領域風險防控，防控信用風險、緊盯流動性風險，重點關注集團外業務風險，同時加強信息科技風險管理。近日，記者深入雲南省實地調研，瞭解新規實施後，當地財務公司如何依托集團資源實現自身高質量發展。



深挖鋼鐵產業潛能



管道輸送，作為繼公路、鐵路、水運和航空後的新興運輸形式，被稱為“第五運輸”，其低能耗、節能環保和高效經濟的特點備受關注。可是在雲南昆鋼集團，管道裡流動的既不是水也不是油，而是鐵精礦漿體。



昆鋼控股（集團）公司總經理助理、財務總監顧麗麗介紹，昆鋼自主研發了管道運輸鐵精礦技術，通過高壓水泵將鐵精礦粉末以漿體的形式輸送到數百公里外的鋼鐵廠，再進行脫水處理後投入生產。昆鋼大紅山礦業公司生產的鐵精礦通過漿體管道，從雲南省玉溪市新平縣大紅山鐵礦直達昆鋼草鋪新區。全長329公里的管道每日輸送量高達1.6萬噸，年輸送能力更是達到500萬噸。



“這些創新項目成功的背後，離不開昆鋼財務公司的全力支持。”顧麗麗坦言。昆鋼作為雲南工業版圖中的“鋼鐵巨擘”，自奠基以來在鋼鐵、礦山、水泥及鋼結構等領域不斷開拓創新，產品不僅覆蓋雲南超四成市場，還遠銷東南亞多國，成為區域經濟發展的重要驅動力。而這一切離不開昆鋼財務公司提供的金融活水。



顧麗麗表示，作為集團金融服務的核心平台，昆鋼財務公司通過資金歸集和集中支付，實現了集團資金“看得見、管得住、調得動”。這種精細化的管理模式，不僅降低了資金風險，還提高了整體運營效率。



除了服務集團，昆鋼財務公司還以提升成員單位的經營效率為核心，積極運用金融工具助力集團下屬企業降低成本，提高資金使用效率。雲南昆鋼集團財務有限公司總經理王娟介紹，在2022年，《關於推廣企業集團財務公司擔保的公告》出台後，昆鋼財務公司迅速行動，申請稅款擔保業務資質並成功獲批。

