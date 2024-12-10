湖南長沙橘子洲：一個5A級景區的低碳探索

中評社北京12月10日電／據新華社報導，黨的二十屆三中全會《決定》提出，健全綠色低碳發展機制。在湖南長沙，年接待遊客超1600萬人次的橘子洲，是國家5A級景區，一度也是碳排放大戶。從系統繪制橘子洲的碳足跡，到利用“風”“光”等清潔能源為島上設施提供電能，再到將橘子洲的低碳探索拓展到全省新型電力系統建設，湖南大力推動橘子洲的綠色轉型，讓低碳生活可知可感。



12月初，湖南長沙。晨光熹微中，橘子洲迎來當天第一批遊客。通勤小火車在地鐵口和各景點之間來回穿梭，書店、飯店、文創店開門迎客。



湘江之中的橘子洲，是長沙的地標，也是國家5A級景區。湖南湘江新區岳麓山風景名勝區管理局的數據顯示，從2021年到2023年，橘子洲遊客年接待量由800萬人次增至約1690萬人次。



“頂流”橘子洲，一度也是碳排放大戶。如今，湖南正努力將橘子洲打造成“零碳島”，推動綠色發展。



尋 碳



景區的碳足跡怎麼繪制？



從無人機視角往下看，橘子洲是一片綠洲。



喬木、灌木、竹林和草地，覆蓋了橘子洲的絕大部分面積。零星的建築點綴其中，只從樹縫中露出屋頂。



湖南師範大學教授、湖南省雙碳研究院院長李科介紹，作為一座江島，橘子洲本身有多大的固碳作用，過去從未仔細測算。而橘子洲每年巨大的遊客量，到底會釋放多少碳，更需要精細化評估。“沒有這兩個關鍵數據，就無法評估橘子洲的碳排放水平。”李科說，要實現“零碳”，就要先繪制這里的“碳足跡”。

