中評社香港12月10日電／據多家媒體報導，敘利亞首都大馬士革、中部城市霍姆斯等多地9日晚遭空襲。



新華社報導，沙特阿拉伯的阿拉比亞電視台9日報導說，敘利亞拉塔基亞、大馬士革、霍姆斯、卡米什利等多地遭以色列空襲。報導援引2名敘利亞安全部門消息人士的話說，以色列空襲了敘利亞多個主要空軍基地，摧毀大量基礎設施、數十架直升機和戰鬥機。



據親敘利亞反對派媒體9日報導，以色列空襲了位於拉塔基亞的隸屬於敘政府軍的海軍艦隊。反對派當天還宣布赦免在政府軍中服義務兵役的全體軍人，禁止任何人侵犯他們的權益。