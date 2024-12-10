中國茶咖“甜蜜”融入印尼市場

11月28日，在印度尼西亞德波，顧客在一家書亦燒仙草門店購買飲品。（圖源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，近年來，中國茶咖品牌相繼進入印度尼西亞市場，掀起一股茶咖熱潮。在雅加達的大街小巷，中國茶咖品牌成為引人注目的街頭風景，不僅為當地人帶來“甜蜜”體驗，還為當地發展增添新活力。



中國茶咖風靡印尼



2020年進入印尼市場的蜜雪冰城，門店數量已有2600多家，躋身印尼最受歡迎茶咖品牌行列。此後，庫迪咖啡、書亦燒仙草也相繼來到雅加達，受到當地消費者歡迎。



蜜雪冰城印尼公司招商經理安迪·梅特裡·哈坦托說，蜜雪冰城在印尼深入人心，特別是在年輕人群體中很有名氣。



2023年1月，印尼時任總統佐科長子、時任中爪哇省梭羅市市長吉布蘭帶著蜜雪冰城的水杯出現在梭羅市政廳，引發印尼網友熱議。



21歲的薩布麗娜·拉拉薩蒂是雅加達國立大學三年級學生，去年9月在朋友推薦下第一次嘗試了庫迪咖啡後便成為常客。“我最喜歡庫迪的生椰拿鐵和抹茶拿鐵，價格親民，品質又好。”她說道。



在扎赫拉·阿姬拉看來，書亦燒仙草憑借獨特賣點在激烈競爭中脫穎而出。她說：“我特別喜歡它濃鬱的茶香，搭配的牛奶也順滑可口，配料很豐富。”



“高質平價＋本土化”贏得消費者



高質平價是中國茶咖風靡印尼的重要原因。這源於中國茶咖企業構建了完善的供應鏈體系，以此實現成本控制和全鏈條食品安全。

