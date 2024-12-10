國家發改委：我國投資有相當大的潛力空間

中評社北京12月10日電／據新華社報導，國家發展改革委投資司副司長趙成峰在新華社9日推出的“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目上說，從推動新質生產力發展，建設現代化產業體系，以及提高我國基礎設施和公共服務水平，滿足人民群眾美好生活需要的角度看，我國投資都有相當大的潛力空間。



今年前10個月，我國固定資產投資同比增長3.4%。分領域看，雖然房地產業投資增速放緩，但基礎設施投資增速有所加快，4.3%的增速比前三季度加快0.2個百分點；製造業投資同比增長9.3%，今年以來始終保持較快增長。



趙成峰說，這些數據表明當前我國投資從總量上保持平穩增長，結構持續優化調整，一攬子增量政策效果正在持續顯現。不過，也要看到，外部環境變化帶來的不利影響在增多，保持投資穩定增長仍面臨一定壓力。



今年以來，國家發展改革委會同有關方面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，著力加大政府投資支持力度，更加注重投資的精準性和有效性，充分發揮政府投資的帶動放大效應。



趙成峰介紹，今年國家已安排政府投資資金規模約6萬億元，包括7000億元中央預算內投資、1萬億元超長期特別國債、3.12萬億元用於項目建設的地方政府專項債券，以及主要在今年使用的2023年1萬億元增發國債等。同時，今年10月底，各1000億元的2025年“兩重”建設項目清單和中央預算內投資計劃也已提前下達地方。上述這些政府投資資金均已落實到具體項目上，並正在加快推進建設實施。



展望未來，趙成峰認為，我國投資潛力和空間依然巨大。



一是科技創新和產業升級方面的投資需求潛力巨大。



趙成峰說，一方面，在“雙碳”目標驅動下，我國綠色基建、綠色能源、綠色生活等綠色轉型領域投資空間廣闊。另一方面，順應新一輪科技革命和產業變革，我國量子科技、人工智能、低空經濟、航空航天等新興和未來產業的投資規模有望保持快速增長。

