報告顯示在歐中企運營不確定性增加

12月9日，在比利時首都布魯塞爾，歐盟中國商會與咨詢公司羅蘭貝格共同發布2024至2025年度旗艦報告。（圖源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，歐盟中國商會與咨詢公司羅蘭貝格9日共同發布的2024至2025年度旗艦報告認為，“不確定性”成為在歐中國企業運營的關鍵詞。中企普遍認為，泛政治化對商業領域影響不容小覷，期待歐盟為在歐中企營造公平、公正和可預期的市場環境。



報告指出，中企對歐盟營商環境的評分連續五年下降。68%受訪企業認為，過去一年歐盟整體營商環境有所惡化；超半數受訪企業反饋，歐盟市場不再“公平開放”，企業普遍對不確定性表示擔憂。



此外，各類政治相關因素及其帶來的市場壁壘、勞動力成本高、全球政治格局複雜化、歐盟及成員國對華政策不穩定和歐盟自身政治趨勢變化成為中企認為的在歐經營面臨的五大挑戰。



報告說，儘管中歐在經貿領域有一定分歧，但在歐中企總體反饋經營平穩，對歐洲市場仍抱有長足發展的信心。66%的受訪中企認為，今後1至3年，歐盟市場在其企業內部的戰略地位將提升；超四成受訪企業計劃在歐擴招員工，約三成預計將在歐進行業務拓展、增加分部預算或開設新辦事處等。



報告指出，中企對中歐中長期經貿前景仍保持樂觀，中歐在綠色領域合作具有廣闊發展空間。超過半數的受訪企業認為，中歐合作有助於歐盟加快數字化轉型、探索人工智能等前沿應用，形成更緊密的產業鏈互補關係。