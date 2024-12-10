商務部回應我國消費市場新趨勢和惠民舉措

中評社北京12月10日電／據新華社報導，我國消費市場呈現哪些新趨勢？還將採取哪些惠民利民的消費新舉措？圍繞社會關切的社會熱點問題，商務部消費促進司副司長楊枿在新華社12月9日推出的“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目上作出回應。



11月3日在上海、北京、廣州、天津、重慶等5個城市啟動的中國國際消費中心城市精品消費月活動日前收官。這是商務部首次舉辦該活動，是實施“提振消費行動”的標誌性活動和“消費促進年”的重頭戲。



楊枿說，5個城市聚焦精品首發、精品購物、精品美食、精品旅遊、精品展演，舉辦了一系列豐富多彩的活動，推出了發放消費券等惠民舉措，讓老百姓得到實實在在的實惠。相關機構數據顯示，11月上中旬，活動舉辦地5個城市商品消費額同比增長6%左右，餐飲消費額增長10%以上。



楊枿介紹，這5個城市的社會消費品零售總額合計占全國的比重超過了1／8，老字號的數量占全國接近1／3，消費品進口額占全國比重超過了一半，離境退稅商品銷售額占全國的80%，選擇在這5個城市舉辦精品消費月活動，就是要發揮示範引領和輻射帶動作用，更好推動全國整體消費提質升級。



近年來，隨著居民生活水平的穩步提高，消費需求也在不斷升級，消費市場出現了不少新的變化、新的趨勢。



“人們更加追求品質潮流，更加關注品質好物、國貨潮品，更願意為綠色、智能、時尚的產品買單。”楊枿舉例說，在剛剛過去的“雙十一”，智能家電、智能門鎖、掃地機器人等智能產品持續熱銷，一些平台相關產品的銷量增長了一倍以上。