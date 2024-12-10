“保險＋期貨”立新規　為“三農”添力

9月22日，山東省臨沂市郯城縣郯城街道農民整理收穫的玉米。（圖源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，“保險＋期貨”金融綜合支農模式，迎來首個自律新規，為活躍“三農”大市場添活力。



日前，中國期貨業協會發布實施《期貨公司“保險＋期貨”業務規則（試行）》。這是“保險＋期貨”業務領域的首份行業自律規範性文件，核心就是牢牢守住業務風險底線，更好賦能“三農”大市場。



“保險＋期貨”業務事關農民切身利益，加強規範不是限制發展，而是為了更好地大展拳腳，將服務“三農”做得更精更細更實。



“保險＋期貨”，就是農民通過保險公司購買農產品價格險或收入險，保險公司向期貨公司購買場外期權，轉移賠付風險，最後由期貨公司通過期貨市場對衝價格風險鎖定收益。對農民來說，如果農產品價格或農戶種植收入不及預期，就能得到賠付。



中期協數據顯示，自2015年開始推出“保險＋期貨”，截至今年9月30日，期貨經營機構通過“保險＋期貨”模式為天然橡膠、玉米、大豆、雞蛋、蘋果、棉花、白糖等21個品種提供了價格保障，累計承保貨值2055.37億元，涉及現貨數量共計3896.97萬噸。



“保險＋期貨”在保障農民收入、轉變農業風險管理方式等方面取得了積極成效，還創新發展出“保險＋期貨＋訂單農業”“保險＋期貨＋銀行”等服務模式，形成了多方位“三農”金融服務體系。



期貨業以風險管理為專長，自身的風險管理是重中之重。