重慶潼南區委原副書記李成群被開除黨籍公職

中評社北京12月10日電／據新華社報導，重慶市紀委監委9日通報，日前，經重慶市委批准，重慶市紀委監委對潼南區委原副書記、區政府原區長李成群嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，李成群喪失理想信念，背棄初心使命，政治上對黨不忠誠不老實，做兩面人，履行全面從嚴治黨主體責任不力，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；違規從事營利活動；不正確履行統計監管職責；生活作風腐化墮落；長期把公權力異化為謀私的工具，大搞隱性腐敗，利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。



李成群嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經重慶市紀委常委會會議研究並報重慶市委批准，決定給予李成群開除黨籍處分；由重慶市監委給予其開除公職處分；終止其重慶市第六次黨代會代表、潼南區第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。