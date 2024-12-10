在破解“熟人社會”監督難題上持續發力

中評社北京12月10日電／據中國紀檢監察報報導，四川省甘孜藏族自治州紀委監委整合構建片區協作體系，建立“分管聯繫領導蹲點督導，片區協作組交叉監督檢查、聯合辦案、連片督導”的工作模式，推動“單兵作戰”向“協同作戰”轉變；湖南省懷化市紀委監委指導建立健全“委領導＋紀檢監察室＋派駐紀檢監察組＋鄉鎮（街道）紀（工）委”的片區協作機制，將企業、醫院、學校、產業園區等單位的紀檢監察機構一並納入，由片區統一調配監督檢查、審查調查、專項整治、信訪件辦理力量……一段時間以來，各地紀委監委結合實際，創新方式方法，在破解基層“熟人社會”監督難題方面持續探索。



基層是“熟人社會”，人際關係因為血緣、地緣等織成了一張龐大而複雜的關係網，彼此工作圈、生活圈相互交叉、重叠，尤其是越往基層走，黨員幹部之間越熟悉。紀檢監察幹部不是生活在真空之中，也有親情、友情，有同學、老師和朋友。調研中，多地紀檢監察幹部談道，在熟人社會中“低頭不見抬頭見”，的確在一定程度上存在開展監督時心存顧忌、拉不下臉的問題，影響了監督效果。如何開展好監督工作，破除人情干擾的負面影響，構建嚴格的約束和監督機制，激活“末梢神經”，是擺在基層紀檢監察幹部面前的現實課題。



破解“熟人社會”監督難題，要著力在破“熟”上下功夫。縱向上，可以深化監督責任層級管理，建立市級整體謀劃、縣級全面統籌、鄉鎮協同聯動、村級末梢監督的上下貫通協作責任體系。統籌用好縣鄉監督力量，整合紀檢監察室、派駐紀檢監察組和村級紀檢組織、村務監督委員會等監督力量，完善片區協作機制，開展監督聯合、案件聯辦，形成縣、鄉、村三級聯動的工作格局。調研中瞭解到，多地積極探索基層紀檢監察片區協作工作機制，根據地域相近、優勢互補、便於協作、規模適度原則，將監督檢查審查調查部門、鄉鎮紀檢監察機構等劃分為若干片區，協作區內辦案工作整體謀劃、人員力量打通使用、配套資源統一調配，形成“上下聯動、橫向配合、相互促進、高效協同”的局面。橫向上，各地紀檢監察機關注重加強與公安、審計、統計等監督力量協作配合，在開展村級財務管理、工程項目等專項監督時，發揮鄉鎮經管站、財政所等職能部門作用，既彌補監督專業性不強，又彌補工作力量不足的問題，強化信息共享，形成監督合力。



探索創新監督方式，靈活運用交叉監督、聯動監督、提級監督、異地交流任職等方式，打破地域界限，用制度機制擋住人情干擾，有助於最大程度避免“抹不開情面”的問題。調研中瞭解到，廣西壯族自治區紀委監委健全對鄉鎮（街道）、村（社區）提級監督制度，縣級紀委監委深化對集體“三資”規模大、信訪反映問題突出、“兩委”成員違紀違法問題多發的村（社區）“一把手”提級監督，探索將鄉鎮（街道）重點基層站所負責人納入提級監督範圍。桂平市紀委監委針對基層監督點多、線長、面廣的實際，發揮“鄉鎮紀委＋村紀檢委員＋村務監督委員會”聯動監督的優勢，由鄉鎮紀委督促指導健全村務監督工作機制，設置村特邀監督員和廉情信息員，激活村級監督“末梢”。基層地方小、熟人多，巡察監督中難免遇到請托說情等情況。對此，湖北省荊州市在開展交叉巡察中，明確鄉鎮巡察15個方面、48項具象化監督重點，確保交叉巡察重點突出、標尺統一。

