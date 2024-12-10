廣西崇左靶向治理林業系統突出問題

廣西壯族自治區崇左市紀委監委前移監督關口、開展實地督查，堅決整治環境保護責任不履行、林業行政執法缺位等問題。圖為該市紀委監委駐市自然資源局紀檢監察組深入廣西弄崗國家級自然保護區開展實地監督檢查。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京12月10日電／據中國紀檢監察報報導，近期是廣西桉樹砍伐的旺季。在廣西壯族自治區崇左市憑祥市市民服務中心，不少林農正在簽領林木采伐許可證。



“以前我們到林業窗口，要等大約20天才能拿到一般林木采伐許可證，現在只要在線上申請，10天內就能拿證，省事多了。”在市民服務中心內，一位林農說道。



“變化，源自我們對林業系統腐敗案件的查處，以及以案促改促治工作的深入開展。”崇左市紀委監委有關負責同志介紹。



今年初，崇左市紀委監委查處了市林業局原局長陳某某嚴重違紀違法案。“陳某某利用職務便利，在苗木採購等項目中搞暗箱操作，並多次對企業吃拿卡要。他的行為極大影響了林業系統行業風氣。”該市紀委監委有關負責同志說。



案件查辦後，崇左市紀委監委圍繞陳某某案持續開展跟蹤問效工作，全面起底12345政務服務熱線工單、信訪舉報件，並深入林區開展走訪。工作人員發現，全市涉林盜伐案件數量仍在持續上升，林木采伐指標的分配、審批不透明，林木采伐辦證手續繁瑣、效率低等問題依然存在，林農對此意見很大。



“按要求交上去的林木采伐許可證申請資料，既不反饋完整與否，也看不到審批進度，不知道什麼時候能通過。”該市紀委監委工作人員此前走訪時，某林農說道。為此，該市紀委監委聚焦林業系統政策落實、行政審批、執法監管、涉林服務、工作作風以及廉潔履職等方面的問題線索深挖徹查，發現全市不合理分配林木采伐指標、套取挪用林業項目資金、違規侵占國有林場資產等問題較為突出，其中涉及林業系統部分黨員幹部違紀違法問題。



該市紀委監委深入開展類案分析，以陳某某案和近年來全市林業領域易發頻發的問題入手，在全市開展林業領域腐敗和作風問題專項整治，既查林業系統黨員幹部作風及腐敗問題，也查找影響林農獲得感的深層次原因。截至目前，該市紀檢監察機關共處置林業系統問題線索90件，立案39件。

