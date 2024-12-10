多省市嚴格精準執紀　維護紀律剛性

中評社北京12月10日電／據中國紀檢監察報報導，近日，黑龍江省紀委監委舉辦第二屆全省紀檢監察機關履職能力競賽，來自該省紀檢監察系統的100名選手參加。



“此次競賽設置政治理論素養和紀檢監察業務基礎知識、證據審核及事實性質認定、案件匯報及案件分析三個項目，旨在通過比賽推動全省紀檢監察幹部監督執紀執法能力不斷提升，以高水平履職維護紀律剛性、嚴肅性。”黑龍江省紀委監委有關負責同志介紹。



二十屆中央紀委三次全會指出，紀律是管黨治黨的“戒尺”，必須把嚴的標準樹立起來、把嚴的紀律執行起來，推動廣大黨員幹部切實養成紀律自覺。各級紀檢監察機關持續鞏固深化黨紀學習教育成果，嚴格精準監督執紀問責，以高質量履職推動黨內各項法規制度落細落實，保障黨的紀律和規矩不折不扣執行。



以學紀知紀明紀，促準確規範執紀——



“周某某和出借人簽訂了借款合同，看著是合理的借款行為，但在具體認定時，還要看其有無正常合理的借款事由、看款項的去向、看雙方有無經濟往來、看被審查調查人是否利用職務上的便利為出借方謀取利益、看是否有歸還的意思、看是否有歸還能力、看未歸還原因……”日前，在廣西壯族自治區崇左市紀委監委案件審理室室務會上，該室有關負責同志就認定“以借為名”的受賄犯罪行為需要把握的重點進行提示。



崇左市紀委監委堅持以幹促學，通過研討交流、撰寫學習體會等方式，推動紀檢監察幹部持續提升政治能力、貫通適用紀法能力、運用政策策略能力、研究分析能力、防範化解風險能力等，不斷提升依規依紀依法履職水平。



黑龍江省紀委監委通過組織專題培訓班、舉辦紀法論壇、以幹代訓、跟班辦案等方式，推動紀檢監察幹部對黨紀黨規真學、真會、真用，全面增強紀律意識、提高黨性修養、提升履職能力。



福建省三明市紀委監委突出對新提拔幹部、新進幹部、年輕幹部、關鍵崗位幹部等重點對象的紀律培訓，通過黨性教育、警示教育、入職培訓、交流研討等形式，切實提高紀檢監察幹部紀法意識。截至目前，全市開展新入職紀檢監察幹部紀律培訓33場次。

