湖南郴州持續發力　嚴查涉農領域腐敗

中評社北京12月10日電／據中國紀檢監察報報導，前不久，湖南省郴州市自然資源和規劃局執法支隊原支隊長楊國宏被開除黨籍、開除公職。這是郴州市紀委監委今年查處的一起涉農領域腐敗典型案件。



經查，楊國宏利用擔任宜章縣梅田鎮黨委書記，宜章縣國土資源局黨組書記、局長等職務上的便利，為多名管理服務對象或特定關係人在梅田鎮鎮區道路提質改造工程項目及宜章縣土地整理項目、高標準農田建設項目、城鄉用地增減掛鈎項目、工程招投標代理業務等方面謀取利益，單獨或夥同他人非法收受巨額財物。



“在從嚴查處涉農領域違紀違法問題中，我們堅持與巡察、審計等單位貫通協同，開展‘解剖麻雀式’現場檢查，對突出問題實行集中掛牌督辦、提級辦理、限時銷號。”郴州市紀委監委有關負責同志介紹，今年以來，該市共立案涉農領域案件1112件，給予黨紀政務處分758人，留置45人，追繳資金1.009億元。



郴州市紀委監委堅持系統思維，一體貫通監督、辦案、警示、整改、治理，多措並舉深化鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治。堅持嚴查案件的同時，該市紀委監委加強對重點項目、重大資金、重要環節的監督檢查，著力糾治政策落實和工作推進中的形式主義、官僚主義問題；聯合財政、農業農村、水利等部門，對涉農資金開展聯合監督，推動全市惠農補助資金實現應撥盡撥。此外，該市紀委監委還將政策執行“一刀切”、督檢考過多過頻、“指尖上的形式主義”等問題納入監督檢查重要內容，並在北湖區和嘉禾縣探索基層減負賦能和鄉鎮街道對縣直涉農部門反向評價機制試點工作，進一步加強作風建設。