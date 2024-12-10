福建長汀協同聯動織密集體“三資”防護網

中評社北京12月10日電／據中國紀檢監察報報導，日前，福建省長汀縣紀委監委專項監督組開展村級小型工程建設領域監督檢查，發現並查處了時任紅山鄉臘溪村村委會主任楊某對工程驗收工作不夠重視，導致項目多付工程款造成村集體資金損失的問題。最終，楊某等相關責任人受到嚴肅處理，相關資金被追繳並納入村集體“三資”賬戶管理。



近年來，長汀縣紀委監委立足職責定位，著力破解經濟合同不規範、村幹部向村集體借款長期掛賬未還等問題，推進農村集體“三資”規範管理。同時，堅持從事後“懲”向事前“防”轉變，利用基層小微權力監督平台等，關口前移推動源頭治理。



“我們選取小切口開展專項整治，建立健全聯動監督機制，強化紀檢監察機關與巡察、農業農村、財政、審計等相關單位協同配合，不斷提升監督質效。”長汀縣紀委監委黨風政風監督室有關負責同志介紹。



該縣紀委監委督促職能部門圍繞經濟合同管理、財務會計管理、工程項目管理等重點環節，對全縣307個村（社區）開展全面體檢，推動摸清底數，實現動態管理。今年以來，共發現並推動整改財務收支不規範等問題216個，查處農村集體“三資”領域問題70件，給予黨紀政務處分148人次。



此外，該縣紀委監委著眼於深層治理，加強類案分析，實現發現問題、解決問題與促進長治長效有機貫通，開展專項整治以來，共制發紀檢監察建議書16份，推動健全完善制度14個。