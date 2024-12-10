廢除奴隸貿易國際紀念日活動在尼日利亞舉辦

中國駐尼日利亞大使館文化參贊兼尼日利亞中國文化中心主任楊建興致辭。（來源：新華網） 中評社北京12月10日電／據新華網報導，“廢除奴隸貿易國際紀念日”活動近日在尼日利亞中國文化中心舉辦。本次活動由尼日利亞聯邦藝術文化旅遊和創意經濟部（以下簡稱“尼藝文部”）主辦，尼日利亞中國文化中心提供活動場地等支持。



尼藝文部常秘拉法爾、中國駐尼日利亞大使館文化參贊兼尼日利亞中國文化中心主任楊建興、尼日利亞中國文化中心副主任劉占平，尼國家藝術文化理事會、尼國家博物館與紀念碑理事會、尼國家文化導向理事會、尼國際移民組織等機構代表，以及尼主流媒體記者等100餘人出席了本次活動。



尼藝文部部長漢娜圖在委托拉法爾代讀的致辭中表示，由衷感謝和高度讚賞中國駐尼日利亞大使館和尼日利亞中國文化中心致力於促進文化交流並為本次活動提供的多方面支持。她說，中國不斷伸出友誼之手，支持各種文化和發展倡議，對雙邊關係產生積極影響，為尼日利亞的發展做出了重大貢獻。“廢除奴隸貿易國際紀念日”深刻地提醒人們不要忘記歷史以及為爭取正義和平等開展的持久鬥爭。我們要努力通過教育和文化項目推動文化部門發展並解決歷史不公正現象，繼續努力促進正義、平等和文化理解，創造一個人人享有自由和正義的未來。



楊建興在致辭中表示，歷時400多年的奴隸貿易是人類歷史上最黑暗的篇章之一。儘管自廢除奴隸貿易以來國際人權事業已取得重大進展，但我們仍然要堅持不懈同種族歧視作鬥爭。2024年中非合作論壇北京峰會將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體，為中國同所有非洲建交國平等互利合作注入了強大動力。中方將踐行真實親誠對非政策理念，支持非洲人民追求更加幸福美好生活的努力，與尼日利亞及各國人民攜手建設一個人人有尊嚴、人人受尊重的世界。



活動結束後，楊建興邀請參加本次活動的尼日利亞嘉賓參觀了正在尼日利亞中國文化中心舉辦的“國社之鏡·世紀光影”新華社新聞攝影展，結合一張張珍貴的圖片資料，向大家講述了中國共產黨帶領中國人民從站起來、富起來到強起來所走過的不平凡百年歷程，為渴望瞭解中國經濟社會巨大發展成就背後原因的嘉賓提供了重要參考。