中資科技股吃香　外資積極追貨

第四範式雖然受到美國無理打壓，但去年仍能成功在港上市，股價近日更有亮麗表現。（大公報） 中評社香港12月10日電／內地A股及港股成為長線資金吸納目標，中資科技股尤其吃香，最近國際股價指數機構MSCI將AI（人工智能）公司第四範式（06682）納入全球小型股指數以及人形機器人公司優必選（09880）配股集資反應不俗，從中可見外資正在積極追入中國股票。



大公報報導，儘管特朗普回朝，為美國以至全球經濟增添不穩定因素，但近月中國外貿、消費零售等經濟數據頻頻有意外驚喜，顯示穩增長政策措施效用持續釋放，加上財政政策對經濟支撐作用進一步加大，市場對中國經濟前景的信心持續增強，這可從外資不斷加大押注中國股票中反映出來，並支持港股昨日重上20000點水平。



中國股票吸資 單月千八億元



綜合多方數據，自今年9月下旬以來，環球資金持續流入中國股票基金。根據易方達全球ETF資金流動報告顯示，在今年10月，全球基金投入中國股票市場的資金高達241億美元，相當於1880億港元。值得留意的是，近期資金不單止透過ETF（交易所買賣基金）等基金押注中國，還進一步流入A股ETF看漲期權等金融衍生產品，這些A股ETF是以兩倍杠杆投資滬深300指數，市場對中國股市前景充滿信心可見一斑，未有受到特朗普對華加征關稅所嚇怕。



第四範式納MSCI 展現股份魅力



其實，中國經濟潛力大、韌性強，包括全球最完備的產業鏈供應鏈、最便利的軟硬基礎設施，以及最具潛力的消費市場，有能力應對內外諸多挑戰，持續吸引資金流入中國。面對美國貿易、科技霸凌行為，中國科技企業仍然保持強勁增長勢頭。例如AI產業相關公司第四範式集團成為美國無理打壓對象，但仍能在去年成功在港上市集資，加大研發力度壯大業務發展，並推出新AI平台，為金融、能源電力、交通運輸及電信等行業提供AI技術服務，以提升企業效率，推動收入增長，成為近期表現最突出中資科技股之一，第四範式昨日股價急升近15%，以51.4元收市。



事實上，MSCI在檢討指數成份股時，無視美國干擾，將第四範式納入MSCI全球小型股指數之內，已上月底生效，從中展現中國股票魅力，特別是AI技術及產業快速發展，相信有不少被動基金跟隨MSCI指數追入第四範式，支持股價繼續呈現強勢。



機器人成投資熱點 優必選受捧



除了AI股份，近期人形機器人相關股份成為投資熱點，成為外資積極追貨目標。從事機器人研發及銷售的優必選乘勢配股集資，但市場反應不俗，股價照升如儀，昨日勁升近12%，逼近百元大關，似乎持續有基金買盤支持，相信是優必選人形機器人Walker S1，已廣泛應用於汽車生產，目前優必選已與比亞迪（01211）、吉利（00175）等車企合作，未來業務增長空間廣闊，吸引外資基金加碼投資。



根據國際機器人聯合會發表2024年世界機器人報告顯示，中國工業機器人密度已超越德國、日本，位居全球第三，發展勢頭強勁。



近月第四範式、優必選等中資科技股表現突出，從中可見外資不斷加大押注中國創新科技發展，並且投下信心票。