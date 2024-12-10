戴德梁行料下季小陽春　明年樓價升5%

戴德梁行料明年住宅買賣及樓價齊升。左起為執行董事及香港資本市場部主管高偉雄、蕭亮輝、鄧淑賢、黎劍明。（大公報） 中評社香港12月10日電／受惠本港銀行9月開始減息及10月施政報告全面放寬按揭，住宅氣氛明顯回暖，戴德梁行料第四季住宅買賣可達1.58萬宗，按季大幅急升54%，樓價則按季微漲1%。



大公報報導，展望明年，若減息步伐持續，明年首季有望小陽春重臨，全年樓價看升5%。



戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指，一、二手住宅買賣登記於11月錄6298宗，按月升34%，第四季料共1.58萬宗，全年有5.38萬宗，較2023年增加25%。若息率持續向下，經濟企穩，加上外來人才帶動住屋需求，料明年住宅買賣可達5.6萬至5.8萬宗，按年升5%至8%。



樓價方面，戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明表示，該行追蹤的中小型住宅單位售價指數，截至12月初錄得約1%的按季升幅，以上車屋苑表現較優，沙田第一城呎價按季反彈逾一成，鰂魚湧太古城及薄扶林貝沙灣較“慢熱”，樓價分別按季微升0.7%及0.5%，整體樓價今年跌幅收窄至6.8%。該行相信，若中價樓租金回報升至3.5厘，樓價有望見底，配合減息利好因素，料農曆新年後小陽春重現，明年樓價看升5%，不排除上半年已達標。



投資者回流 攻新界細價盤



鄧淑賢解釋，外來人才對中小型單位租賃需求大，租金節節上漲，叠加減息效應，投資者重投市場，集中500萬元以下新界區屋苑，租金回報4厘以上。雖然新盤貼市推出，或削弱同區二手，但減息周期啟動後，新盤折讓幅度已收窄，對二手市場的衝擊有望逐漸放緩。



商鋪方面，特區政府積極推動盛事經濟，訪港旅客持續增長，吸引各類品牌落戶核心區。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，第四季市場上繼續錄得本地和內地品牌的租賃活動，核心區整體一線街舖空置率回落至7.6%，其中銅鑼灣繼2019年第三季以來、事隔逾5年重現0%空置率，反映品牌紛紛趁租金回調而落戶傳統遊客區。中環、尖沙咀和旺角空置率則按季保持平穩，分別維持在8.6%、9.4%和8.4%水平。



租金方面，旺角、尖沙咀、中環及銅鑼灣一線街舖租金於第四季續升0.6%至1.3%，今年累漲3%至7%，以中環和尖沙咀的6.7%較為顯著。



提振消費 核心區舖租料漲5%



蕭亮輝說，中央一系列刺激經濟和消費的措施會持續惠及香港零售業，預期明年首季零售業總銷售貨額按年回升3%至5%，全年各核心區一線街舖租金有望錄得3%至5%增長。



甲級寫字樓租賃需求亦見改善，今年首11月有逾102萬方呎正吸納量，11月待租率19.2%，按季微跌0.1個百分點，料明年首季相若。第四季新租賃活動以銀行及金融業為主，占整體約三分之一，教育行業（占12%）的需求也明顯上升，例如香港科技大學及香港大學分別在九龍東宏利金融中心和金利豐國際中心租用逾萬方呎寫字樓，反映特區政府推動教育產業，料大專院校租用寫字樓作行政或教育用途需求持續。



然而，甲廈滾存供應仍多，明年新供應達350萬方呎，部分業主積極減租留客，今年甲廈租金累跌5.9%，港島南區及港島東區租金分別跌逾一成，該行預測明年租金續受壓，跌幅約7%至9%。蕭亮輝表示，整體甲廈租金較2019年高峰挫逾四成，隨著租金跌至極低水平，租戶的成本可控，若明年經濟持續﻿復甦，IPO帶動相關行業對寫字樓的租賃需求，料甲廈租賃活動持續向好。