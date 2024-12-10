減息對銀行正面多於壓力

為應對利率下降和息差收窄的影響，中國商業銀行主動調整資產負債結構，一定程度穩定了盈利。（大公報） 中評社香港12月10日電／大公報報導，社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌分析，降低政策利率是阻斷需求不足的必要條件，但在減息的過程中，社會各界確實表達了多樣的關注與憂慮。從發達國家經驗來看，中央銀行降低政策利率，並沒有帶來息差的收窄，商業銀行盈利亦沒有惡化。



目前市場對於減息的擔憂主要有兩點：一是對匯率的擔心。背後的邏輯是，降低政策利率之後，會導致資本流出及匯率貶值壓力。二是對銀行業息差的擔心。降低政策利率之後，銀行業息差進一步縮減。銀行盈利能力下降、資本金不足，影響新貸款的發放，甚至可能引發新的金融市場不安定。



降低的政策利率，指的是中央銀行對商業銀行進行公開市場操作（OMO）時的短期利率。這一調整最直接的影響是什麼？對於商業銀行而言，首要且最為直接的影響是，商業銀行從央行獲取資金或在貨幣市場上融資時的利率成本降低了。



由於商業銀行能以更低的成本從貨幣市場融資，如果存款利率已實現市場化，那麼存款利率也有望隨之下降。然而，政策利率下降到存款利率下降並非一對一的傳導，商業銀行會根據市場競爭情況和自身情況選擇存款利率下調的幅度。總體而言，商業銀行的負債成本是下降的。



對於銀行資產端，當負債端的成本下降以後，在市場競爭壓力之下，銀行的貸款利率通常也會相應下調。政策利率下降到貸款利率下降也並非一對一的傳導，即100個基點的政策利率下降，並不一定會導致100個基點的貸款利率下降，商業銀行會根據市場競爭情況和自身情況選擇貸款利率下調的幅度。



所持金融資產估值上升



與此同時，發達國家的經驗顯示，當政策利率下調後，商業銀行所持有的金融資產，尤其是債券類資產的市場估值，會有所提升。這是因為利率降低會導致債券價格的上漲。在不同的會計計價方式下，例如採用市場計價法，這部分資產的估值將會增加，進而提升商業銀行的收益。



降低政策利率對商業銀行的息差及盈利能力的影響取決於多重因素：1）政策利率下降對存款利率與貸款利率或有不同的傳導率，如果政策利率下降以後，貸款利率下降遠大於存款利率下降，商業銀行息差收窄。2）降低政策利率以後，商業銀行通過調整其負債結構和資產結構，可以享受到負債端成本下降的好處，減少資產端資產的損失。3）商業銀行持有的金融資產估值提升，能起到對衝降低政策利率對商業銀行盈利的負面影響。4）降低利率以後，企業和居民的負債成本下降帶來不良資產率下降，更旺盛需求環境下信貸需求的提升，會對銀行盈利帶來積極影響。



須強調的是，央行選擇降低政策利率的時間和幅度對商業銀行盈利有顯著差別。



首先，如果商業銀行持有大量的債券類金融資產，當利率在短期內快速下調時，這些資產的估值將會提升，對商業銀行構成利好。在其他條件保持不變的情況下，更快速地降低政策利率對商業銀行更為有利。



其次，在需求不足、經濟相對低迷的情境下，信貸需求減少，壞賬率上升，商業銀行面臨持續損失。如果降低政策利率不充分，拖的時間太長，經濟陷入需求不足的時間愈長，銀行的虧損愈多。通過快速降低政策利率，可以縮短經濟處於需求不足狀態的時間。

