美懸紅7800萬捉拿HTS領導人

中評社北京12月10日電／據大公網報導，敘利亞反對派武裝“解放敘利亞”聯盟（又譯“沙姆解放組織”，HTS）領導人朱拉尼帶領該組織脫離“基地組織”，並脫下“聖戰分子”的迷彩服，換上西式服裝，試圖將自己包裝成西方國家遏制伊朗在中東影響力的“合作夥伴”。美俄等多國仍將HTS列為恐怖組織，美國還懸賞1000萬美元（約7800萬港元）捉拿朱拉尼。



朱拉尼今年42歲，出生於沙特首都利雅得，父母來自以色列占領的戈蘭高地。2003年美國入侵伊拉克後，朱拉尼成為“聖戰分子”，後來成為HTS前身“努斯拉陣線”的領導人。“努斯拉陣線”最初是“基地組織”在敘分支機構。2016年，朱拉尼為躲避美俄打擊與“基地組織”決裂，並成立新組織，最終發展為HTS。



朱拉尼早年非常注重對身份的保密，但脫離“基地組織”後開始公開亮相。上周以HTS為首的反對派武裝占領敘中部城市哈馬後，朱拉尼首次公開了自己的真名：艾哈邁德.沙拉。HTS在敘西北部建立根據地，為當地約400萬居民提供學校、診所、法院等社會服務，並通過稅收等手段獲取資金。朱拉尼2014年曾聲稱，不會包容阿拉維派、基督徒等宗教少數群體。但如今他改變態度，宣稱反對派的勝利是“所有敘利亞人的勝利”。HTS稱，宗教主義和暴政的時代已經“一去不復返”。不過，外界仍對HTS持謹慎態度。