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美軍打擊敘利亞境內75個“伊斯蘭國”目標
http://www.CRNTT.com   2024-12-10 12:01:10


　　中評社北京12月10日電／據新華網報導，美國中央司令部8日說，隸屬該司令部的美軍當天對極端組織“伊斯蘭國”在敘利亞中部的武裝分子和營地進行了空襲。

　　中央司令部在一份聲明中說，美軍空襲行動打擊了包括“伊斯蘭國”頭目、密探和營地等超過75個目標，動用包括三種型號戰鬥機在內的多種裝備，未造成平民傷亡。

　　聲明說，美軍這次空襲旨在防止“伊斯蘭國”實施襲擊行動，確保其無法在敘利亞局勢動蕩期間趁機壯大勢力。

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