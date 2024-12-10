香港經濟導報創刊78周年辦國際高峰論壇

主禮嘉賓合影留念，共祝經濟導報社78周年華誕。 香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺發表致辭。 中評社香港12月10日電/香港《經濟導報》於12月9日舉辦創刊78周年慶典暨首屆投資貿易國際高峰論壇。參加論壇的有海內外知名的經濟學家、“一帶一路”共建國家的外交官、粵港澳大灣區的商會領袖、企業家、內地有出海需求的政商代表。他們在會場碰撞知識火花、分享真知灼見。



香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺受特首李家超委託出席本次活動，他表示：“為了順應內地產業鏈向海外延伸的機遇，特區政府正努力建構香港成為跨國供應鏈管理中心，協助內地企業‘走出去’。綠色發展和科技創新是我們共建‘一帶一路’的關鍵機遇。新興市場的急速發展為‘一帶一路’共建國家和地區帶來了新機遇。我們將繼續支援內地企業和香港企業合作，拓展國際市場，共同開發‘一帶一路’的商機。”



本次論壇的主題是：“一帶一路”倡議下的新出海規劃。香港投資推廣署為本次論壇指導機構，香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會、香港中華出入口商會、深圳市跨境電子商務協會、香港數碼港管理有限公司為本次論壇的協辦機構。



深圳報業集團社長、《經濟導報》社社長丁時照發表視頻致辭表示：要以更專業的角度解讀經濟熱點，以更新穎的方式講述中國故事，以更開放的胸懷連接全世界。深圳報業集團社委會委員、副總編輯藍岸現場致辭。他表示，作為香港歷史最悠久的中文財經媒體，《經濟導報》致力於建立一個權威發聲平台，就全球經濟熱點話題展開深入解析，為中外企業對接貿易合作、投資佈局提供智力支持。