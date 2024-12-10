哈爾濱冰雪大世界採冰工作全面展開

中評社香港12月10日電／香港文匯網報導，第五屆哈爾濱採冰節開幕吹響了今冬採冰的號角，第二十六屆哈爾濱冰雪大世界的採冰工作全面展開。從松花江上新鮮採出的優質冰料，將源源不斷地運往園區，用於景觀建設。在採冰現場，採冰工人們已經來到採冰場，開始了一天的工作。在採冰現場可以看到，採冰人正冒著嚴寒有序進行著採冰、運冰工作，叉車、鏟車、運冰車等配合默契，工人們取冰的號子聲和機器運轉的馬達聲共同交織出激昂的樂章。



哈爾濱冰雪大世界對冰建景觀的用冰要求極高，堅持在松花江水流最緩、水質最清、冰層透明度最高的江段進行採冰。據經驗豐富的採冰人介紹，今年松花江哈爾濱段的水質較好，從採上來的冰看，冰體非常晶瑩剔透，雕琢出的冰景一定會特別漂亮。



“我們每天3點就起床了，里里外外穿上保暖厚實的棉衣棉褲，再配上充電加熱的鞋墊，到了採冰地點開始幹活了，天還沒亮。”擁有二十年採冰經驗的劉志文告訴記者，在採冰過程中，工人們要配合得當，節奏劃一的用冰鑹鑿冰，盡量保證冰塊的完整性，減少破損，提高冰塊的利用率。



為保證足夠的優質冰源供給，每天都有數百名採冰工人和上百輛運冰車參與到採冰工作中。12月的松花江江面，最低氣溫在零下20攝氏度以下，但採冰工人們的熱情卻絲毫不減。他們常說，採冰工作是哈爾濱冰雪大世界景觀建設的基礎，只要想到自己採出的冰，會被雕琢成美輪美奐的冰雪景觀，就覺得特別有意義，再想到遊客看到冰雕時臉上會露出愉悅笑容，仿彿所有疲憊都消失不見，感覺渾身都是幹勁兒了。



據悉，隨著採冰工作全面展開，第二十六屆哈爾濱冰雪大世界園區建設開啟加速模式。萬餘名冰建工人、近千台作業機械設備正在有序施工，佔地面積100萬平方米的園區，分分秒秒都在變化。所有冰雪人晝夜不停、全力趕工，與廣大遊客共赴這場期待已久的冰雪之約。