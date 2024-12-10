渣打料內地減息步伐加速　人民幣不會大貶

中評社香港12月10日電／香港文匯報報導，中共中央政治局12月9日召開會議，會議釋放超預期的信息，消息刺激昨日下午仍在交易的港股即時大反彈。渣打銀行昨日發布宏觀經濟展望，該行大中華及北亞區首席經濟師丁爽認為，內地瞭解經濟面臨的內外部風險，需要加大逆周期經濟刺激力度，他相信內地將繼續採取擴張性財政政策及貨幣政策支持內地經濟增長。



丁爽指出，特朗普再度擔任美國總統後，中美貿易衝突將再度升溫，影響內地的出口與經濟表現，他預期明年內地淨出口對經濟增長的貢獻可能會降至零。不過他認為內地不會通過貨幣貶值的手段應付美國加徵關稅，而是以促進內需的方式抵消美國相關舉措對內地經濟增長的負面影響。



明年或降準50點子 經濟增4.5%



他認為，內地更大概率運用政策空間，料人民幣大幅度貶值幾率不大，但會加速降息步伐。他預期明年內地財政赤字將增加至佔GDP的3.5%，明年內地將降低存款準備金率50點子，以及於明年上半年下調7日期逆回購利率20點子。人民幣在2025年不會大幅貶值，料每美元兌人民幣將會在7.3至7.35區間上落。丁爽又預計，內地第四季GDP回暖，料2024年全年經濟增長可達4.8%，而2025年就為4.5%。



此外，丁爽表示該行預計美聯儲本月起至明年第三季將合共減息125點子。由於特朗普反移民、減稅及加徵進口關稅等政策均會推高美國通脹，影響或於明年下半年開始顯現，因此他認為美聯儲屆時可能會因應當時通脹數據停止減息，並有機會在2026年再度開始加息。