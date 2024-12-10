香港教資會：八大無授予中介“錄取權”

中評社香港12月10日電／大公報報導，香港教育局昨日回復記者查詢表示，八所大學教育資助委員會（教資會）資助大學對任何涉嫌在申請入學時提交虛假文件均是“零容忍”。八所教資會資助大學並無授權任何留學中介機構取得任何程度的錄取權，亦無承諾保證錄取經留學中介機構推薦的申請人，不存在“內部推薦”讓申請人“保證取錄”的途徑。



對假學歷“零容忍”



教育局提醒申請人不要誤信坊間或網上不良升學中介機構聲稱可“保證取錄”的不實資訊或教唆違法等勾當，申請人如有疑問，應直接向大學查證確認，免招損失或誤墮法網。就懷疑違法行為，應向相關執法部門舉報。偽造或提供虛假學歷屬嚴重罪行，最高可被判處監禁14年。



針對此次事件，香港大學校方表示會嚴肅處理涉及虛假文書的個案，對任何違反學術誠信和不誠實的行為持零容忍態度。校方發言人指出，申請人／學生如被發現偽造學歷，大學將採取適當行動並予以處罰，包括取消錄取資格、將涉事者已經接納的錄取通知作廢失效、終止入學和就讀資格、褫奪學位及向相關執法機構舉報等行動。



中國夢智庫主席、執業大律師丁煌表示，內地學生通過中介申請入讀香港的大學，但中介隱瞞造假入學資料，學生及家長並不知情時，家長可以民事訴訟追究責任，以惡意蒙騙為由追討民事損失。他建議家長搜集相關文件，證明中介沒有披露任何重要訊息，或者惡意隱瞞事實。他亦強調，校方有嚴格的收生指引及規定，例如問責條款，如果申請方在申請表上提供虛假信息，將有機會面臨刑事起訴。