香港－花蓮直航12日開通　花蓮縣府赴港推廣

台灣的少數民族舞蹈助興。 花蓮縣長徐榛蔚盛讚香港－花蓮直航是香花之旅，好意頭。 花蓮縣與本港旅遊業者簽署合作意向。 國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁說起花蓮的旅遊如數家珍。 中評社香港12月10日電／花蓮縣政府攜手香港快運航空促成“香港—花蓮”直航12月12日啟動，花蓮縣政府昨日在香港千禧新世界酒店舉辦“療癒山海‧花蓮好近”旅遊推廣會，由縣長徐榛蔚率領縣府團隊及花蓮旅遊業者，介紹花蓮新興觀光景點及創新的旅遊體驗，並為香港遊客推出多項旅遊優惠方案，更攜手香港8家旅行社簽署合作備忘錄，國民黨“立法院”黨團總召傅崐

萁及港花旅遊業界共同見證，開創國際觀光合作新局。



花蓮縣長徐榛蔚致詞表示，此次直航的啟動對於花蓮和香港來說，意義重大，尤其歷經震災及颱風衝擊，花蓮展現災後重生的堅強韌性。而香港快運開啟了國際遊客中轉香港赴第三地的旅遊模式，也提供香港及國際遊客穩定、便捷又實惠的交通方式直達花蓮。花蓮以得天獨厚的自然與文化資源，結合直航的便利性，不僅將吸引更多國際旅客，促進花蓮最重要的觀光產業復甦，也將躍升為全球旅遊市場的焦點，進而開創花蓮與香港兩地友好合作的新篇章。



她進一步宣佈以“5大旅遊好禮”、“5大特色活動”及“5大主題旅遊”以迎接香港遊客，讓大家到花蓮享受優惠又便利的旅程，在療癒的山海之間體驗豐富的溫泉、自行車、高爾夫旅遊、原住民文化體驗活動，以及多元的大型觀光活動。另外與8家旅行社合作備忘錄的簽署，透過在香港的觀光行銷及團體旅遊推動，結合專屬優惠與特色行程，將有效吸引更多香港旅客至花蓮。



國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁指出，2016年時任花蓮縣長期間，首次促成香港快運班機直飛花蓮。將促進香港與花蓮民眾旅遊，深化雙方城市觀光領域合作與文化交流，引領文化、經濟與產業發展注入全新動能，助推國際觀光與農業新契機，為花蓮打通空中國際航道，深具意義。



花蓮縣政府觀光處長餘明勲表示，縣府特別推出超值“5大旅遊好禮”，讓香港遊客以優惠價格享受豐富完整的旅遊體驗，包含“花蓮好好買”提供搭乘香港快運的香港遊客新台幣＄1000元農特產及夜市消費券、“花蓮好好逛”提供14條旅遊巴士路線及優惠、“花蓮好好玩”Klook及KKday花蓮體驗商品50%折扣、“花蓮好好住”於花蓮住宿達5天，即可參加“五月天來花蓮、玩花蓮5個月”活動抽1個月Long Stay，以及“花蓮好好遊”團體旅遊住花蓮獎勵5萬元等，搭乘12月12日首航的民眾更可獲得首航限定好禮。



此次推廣會特別設置24家花蓮旅遊業者攤位，包括知名住宿、景點及原住民體驗、水上活動、高爾夫球旅遊與零碳旅遊等業者，以及花蓮的觀光業、旅館業、民宿業、導遊領隊、旅行業等公協會，提供豐富多樣的旅遊選擇及服務，吸引眾多香港業者洽談合作，現場氣氛熱烈。