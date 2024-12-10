富權：特朗普再次說“不會為台灣出兵”

中評社香港12月10日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：特朗普再次說“不會為台灣出兵”。以下為文章內容。



與拜登曾經先後五次公開聲稱，若中國人民解放軍為兩岸統一而發動軍事行動，美國將會“出兵”馳援台灣民進黨當局相反，特朗普卻是先後多次表態，不會為台灣“出兵”。最新的一次，是在前日亦即十二月八日，特朗普接受美國國家廣播公司（NBC）主持人資深記者維爾克的專訪。



如果說，在十一月五日的美國總統大選之前，特朗普已經先後多次表態，不會為台灣“出兵”，是選舉語言，是針對這次美國總統大選，美國多數選民的聚焦點之一，是對美國經濟發展不滿，擔心介入倘有的台海戰爭，將會導致美國經濟進一步惡化，令到他們的生活品質受損，因而特朗普就“投鼠忌器”，否定為台灣“出兵”，是為了避免選票流失的話；現在特朗普已經順利當選，也已經作出對“內閣”重要官員的提名決定，並正在籌備二零二五年一月二十日的宣誓就職儀式，因而在進行政治性談話時，就沒有必要“迎合選民”，而是基本政策宣示。儘管說，特朗普有著“信口開河”、“生草藥——噏得就噏”的個性，但相信他今次的表態，就是基本政策，將不會輕易改變。



實際上，特朗普在宣布參加第六十屆、四十七任美國總統選舉後，儘管今年五月份在接受採訪時曾經說過如果中國武力攻台就“轟炸北京”的瘋話，但隨後卻是多次對是否“出兵”援台，作出否定性的表態。其中最有代表性的，有如下的幾次：今年六月底，特朗普在接受《彭博商業週刊》專訪時，特朗普就抱怨台灣奪走了美國的晶片業務，因而應該給美國的“國防”支付費用。他還用了一個非常有商業味道的比喻，把與台灣的關係比喻成客戶與保險公司的關係。特朗普認為台灣“距離我們九千五百英里。距離中國大陸六十八英里。這是一個小小的優勢，中國大陸土地面積廣闊，他們可以轟炸它。他們甚至不需要——我的意思是，他們可以直接發射炮彈。”言下之意，美國將不會介入台海戰事。

