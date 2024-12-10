新質生產力穩步發展　向“新”勢能持續匯聚

中評社北京12月10日電／據光明日報報導，國產首艘大型郵輪開啟商業首航，第三代自主超導量子計算機“本源悟空”上線運行，新能源汽車年產量超1000萬輛，低空經濟加速騰飛……一年來，廣袤神州大地，創新猶如耀眼之光，照亮大國前行的奮鬥足跡。



今年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，面對複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地各部門堅定信心、真抓實幹，促進傳統產業改造升級、新興產業培育壯大、未來產業前瞻布局，經濟運行總體平穩、穩中有進。作為推動高質量發展的內在要求和重要著力點，新質生產力穩步發展、加快培育。



傳統產業煥發新機



傳統產業是現代化產業體系的基底，也是我國製造業發展的基本盤。當前，全國各地加快發展新質生產力，借助大數據、雲計算、人工智能等新技術和新設備，傳統產業實現了“質”感滿滿的轉型升級。



在江蘇蘇州的一家服飾公司，曾經，一款服裝的設計要歷經畫稿、打版、打樣等多個環節，需十幾個部門分工協作。如今，有了數字化服務平台，僅需20多分鐘，一件高精度虛擬3D樣衣便能完成，不僅產品研發周期大幅縮短，製作樣衣的成本也大幅減少。



浙江湖州的一家科技公司裡，一批核電用高端不銹鋼管“走”下生產線。“抓住了持續的自主創新就抓住了發展的關鍵，掌握了話語權。”該公司負責人介紹，一年來，公司持續加大研發投入，布局高端裝備製造及新材料領域，高端產品占比提升到20%以上，發展實現了層級提升和質的飛躍。



“智改數轉”不僅提升了產業“含智量”，“含綠量”“含金量”也同步躍升。



走進四川綿陽鹽亭縣一家危險廢棄物綜合利用企業，一輛輛滿載桶裝危險廢物的大貨車開往車間。剛入庫，一桶桶危險廢物就有了“身份證”，掃碼後，就可通過微廢管理系統查看入庫時間、收集單位等詳細信息。



數字化操作還融入廢活性炭再生、廢包裝桶再生、自動化生產等多個過程。“通過集成的傳感器和控制系統，工人在中控室就能實時瞭解生產狀態，確保生產過程的準確性和穩定性。”企業環保專員程凱指著設備介紹。



數據顯示，我國已建成開通5G基站突破410萬個，工業機器人裝機量占全球比重超過50%，前10月高技術產業投資同比增長9.3%……今年以來，新質生產力在神州大地蓬勃發展，正在開拓發展空間、擦亮發展底色，不斷塑造著發展新優勢。

