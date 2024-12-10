高鐵過隧道時，為何也能打電話？

中評社北京12月10日電／據人民日報報導，早上8點15分，一陣“嘀嘀”的關門聲過後，高鐵列車從貴州貴陽北站緩緩駛出，駛向廣西南寧。貴南高鐵全線開通後，經常往返兩地的貴陽市民常健有了新選擇，“兩個半小時就到了，還能隨時打電話處理工作，一點不耽誤事。”



一條條新線不斷延伸，我國高鐵交通網越織越密。人們享受出行便捷的同時，在高鐵上通信的需求也越來越多。過去，高鐵上信號不好，一進隧道就“失聯”；如今，和常健一樣，許多旅客都有同樣的感受，高鐵上的信號越來越好，甚至過隧道時都能接打電話了。



以貴南高鐵為例。去年8月，貴南高鐵全線開通運營，這是貴州首條設計時速350公里的高速鐵路，也是貴州首條覆蓋4G＋5G網絡的高鐵線路。由於山高穀深，線路橋隧比高達90%，僅貴州段，就要穿過68座隧道，總長133公里。按照“同步規劃、同步設計、同步施工、同步驗收”原則，貴南高鐵順利實現“高鐵通、通信通”的目標。



如何實現隧道內公共通信網絡的覆蓋？信號暢通穩定的背後有什麼秘密？



“第一個要解決的問題，是電從哪裡來。”中鐵二院貴南高鐵公網工程總體負責人梁瑩說。



經過細致調研和反復論證，施工方最終捨棄重新架線的想法，轉而從鐵路箱變獲取電力。“鐵路電力資源不僅電力充沛，而且用電等級高，能有效提升通信穩定性。”梁瑩介紹，結合前期規劃，施工方在貴州段共建共享鐵路箱變94處，擴容鐵路箱變53處。



電的問題解決了，基站如何建？“考慮高鐵進出隧道時，信號容易頻繁切換，最容易影響通信質量，我們組織技術人員實地勘察，依據線路穿行的地勢特點，將通信站點排列成‘之’字形，並採用敷設雙漏纜、下行頻偏補償功能等新技術新方案，克服崇山峻嶺不利於通信覆蓋的難題。”梁瑩說。



列車一路南下，穿過的隧道越來越多，正在通話中的常健，似乎有點擔心信號不穩定，不自覺地靠向車窗一側。當窗外的光線由明變暗，他轉身透過車窗平視，隱約看到兩條直線貼在隧道壁上，有手腕粗細，彼此平行，一直延伸到隧道口。

